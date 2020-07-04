İnceleme
BİM’de 250 TL daha ucuza satılan DJI Tello drone ne sunuyor?
BİM’de 10 Temmuz itibarıyla 499 TL’lik satış fiyatıyla satılacak DJI Tello drone modelini inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Fiyat değerlendirmesi ve kutu içeriği
Cihazın şu anda internetteki fiyatları 750 TL – 850 TL arasında değişiyor. Yani cihazın BİM’deki satış fiyatının gerçekten avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ürünü satın aldığınızda kutu içeriğinden drone’un kendisi, batarya, 4 adet yedek pervane ve microUSB kablosu çıkıyor.
DJI Tello inceleme
Ürünü Tello isimli uyumlu iOS ve Android uygulamasıyla eşleştirip kullanıyoruz. Kutudan herhangi bir kontrol kumandası çıkmıyor ancak uyumlu Gamesir kolunu alarak dilerseniz kontrolcü ile de drone’u kontrol edebiliyorsunuz.
Oldukça küçük bir drone olan DJI Tello modeli sadece 80 gram. Bu da cihazı kullanmak için herhangi bir ehliyete ihtiyaç duymadığınız anlamına geliyor. Cihaz yavaş modda saatte 10 km, hızlı modda ise saatte 28.8 km hız yapabiliyor. Cihazın üzerinde 5 MP fotoğraf, 720p HD video çekebilen bir kamera yer alıyor. Kamerada gimbal desteği yok ancak dijital olarak sabitleme yapabiliyor. Ayrıca modelin 13 dakikalık bir uçuş süresi sunduğunu da belirtelim.
Cihazın uçuş modları ise şöyle:
- Throw & Go: Fırlat uçur
- 8D Flips: 8 yönde takla atıyor
- 360 derece – takla atarken video çekiyor
- Circle – dairesel hareket ile video çekiyor
- Bounce: İnip kalkarak video çekiyor
Aksesuar
Evinizde pratikliğin yıldızı: Vestel Yıldız S8500 incelemesi
Vestel Yıldız S8500 evinizdeki en büyük yardımcınız olacak. 60 dakikaya varan çalışma süresiyle tüm evi temizleyebileceğiniz Yıldız S8500’ün detaylarını ve deneyimini Aslı aktarıyor.
Vestel Yıldız S8500 dikey şarjlı süpürge hakkında detaylı bilgi için: https://bit.ly/2YPopxP
Vestel Yıldız S8500 şarjlı süpürge
Yıldız S8500 şarjlı süpürge modeli 21,6 voltluk uzun ömürlü ve verimli bataryasıyla bir saate varan çalışma süresine sahip. Inverter BLDC motor teknolojisi ile sessiz ve yüksek verimli bir performans sergileyen cihaz, aynı zamanda her türlü zeminde güvenle çalışabiliyor. Aynı zamanda kullanma bağlı olarak 10 yıla varan motor ömrü sunuyor.
2 farklı güç kademesine sahip olan Yıldız S8500 modelinde halı ve sert yüzeyler için de ayrı süpürme modları bulunuyor. Tam güç çalışan maksimum modda zorlu yüzeylerde rahat bir temizlik yapabilirsiniz. Multisiklonik toz haznesi sayesinde tüm tozlar filtrelenirken yıkanabilir HEPA filtresi ile maksimum hijyen de sağlıyor. Tek el ile tozlara temas etmeden boşaltılabilinen toz haznesi ile pratik kullanım sunuyor. Anında ve kolay temizlikte en büyük yardımcınız olabiliyor.
Yıldız S8500 entegre aksesuarları
Vestel Yıldız S8500 ile birlikte gelen led aydınlatmalı motorlu turbo başlık, ana başlığınız olan tüm yüzeylerde rahatlıkla temizlik yapmanızı sağlıyor. Önünde yer alan led aydınlatma ile görülmesi zor noktalarda rahat bir kullanım vadediyor. Ayrıca ikisi bir arada süpürme aparatı ile birçok farklı ve hassas yüzeyde kullanılabilir. Bu fırça ile panjurları, havalandırmaları, menfezleri ve döşemeli yüzeyleri temizleyin. Keçe kısmını kullanarak hassas yüzeyleri rahatça temizleyebilirsiniz.
İnce uçlu süpürme fırçası başta koltuk araları ve perdeler başta olmak üzere zor noktaları temizlerken, esnek uzatma hortumu ile rahat hareket etmeniz de mümkün. İşiniz bittiğinde ise park istasyonu ve duvar asma aparatı ile tek adımda cihazınızı asıp yerinden alabilirsiniz. Şık ve aksesuarları da saklayabileceğiniz duvara montaj aparatı ile ürününüzü istediğiniz her yerde asarak saklayabilirsiniz.
Donanım
TANK GİBİ ANAKART! Gigabyte Z490 AORUS Master incelemesi
Z490 AORUS Master anakart incelemesi ile karşınızdayız. Gigabyte’ın özellikle soğutması ve performansıyla dikkat çeken kartına detaylı bir şekilde göz atıyoruz.
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Z490 AORUS Master incelemesi
Gigabyte‘ın Intel 10. nesil işlemcilere özel olarak geliştirdiği LGA 1200 soketini ve Z490 çipsetini kullanan Z490 AORUS Master, tasarımıyla ne kadar sağlam ve soğutmaya önem verdiğini ilk bakışta bizlere gösteriyor.
2 kat daha kalın bakır PCB üzerine kurulan anakartta işlemciye güç veren VRM ve MOSFET bileşenleri 8 mm kalınlığında bakır ısı borusu ve özel tasarımlı soğutma blokları ile kaplanmış. Aynı zamanda M.2 NVMe SSD yuvalarının tamamı da özel soğutma bloğu ve termal pedler ile korunuyor.
2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ve 24 pinlik ana güç bağlantısı solid pin yapısında daha sağlam bir şekilde ayarlanırken, metal kaplama ile ekstra sağlamlık ve soğutma sistemi de sağlanmış. Bellek tarafında XMP ile 5000 MHz’e kadar 128 GB boyutuna destek verebilen kart, 4 kat daha dayanıklı metal koruma ile de güçlü bir sağlamlık sunuyor.
Arka panelde 10 USB bağlantısı ile rahat bir kullanım vadettiğini de unutmamak gerek. 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 ve 1’i Tip-C olmak üzere 4 adet de USB 3.2 Gen 2 portu barındıran kartta Clear CMOS ve Q-Flash+ sistemiyle kolay BIOS sistemi de mevcut.
Ses kanadında ESS SABRE 9118 dijitalden analog dönüştürücü ve Realtek ALC1220-VB kodek yer alıyor. Bunun yanı sıra kapasitörler de gerçek altın WIMA ve Nichicon olarak tercih edilmiş. Kartın Hi-Res Audio ve DTX Ultra sertifikası da mevcut. Meraklılarına özel RGB Fusion 2.0 desteğiyle ekran kartını istediğiniz renkte ve senkronda aydınlatmanız da mümkün.
Genel hatlarıyla baktığımızda tank gibi bir anakart olan Z490 AORUS Master’ın detaylarını videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Aksesuar
İçinde GERÇEK 7.1 ses sistemi olan kulaklık: ROG Theta 7.1
ROG Theta 7.1 modeli incelemesi ile karşınızdayız. Oyuncular arasında “ses kasmak” deyimini en doğru ve en gerçekçi şekilde yaşatabilen cihaz, gerçek çevresel ses deneyimini sunmayı başarıyor.
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ROG Theta 7.1 incelemesi
Tasarımsal olarak 650 gram ağırlığıyla ağır bir kulaklık olan Theta, bunu gerçek 7.1 çevresel ses deneyimi sunan sürücülerine borçlu. 2 adet 40 mm ve 6 adet 30 mm olmak üzere toplam 8 sürücüye sahip olan ROG Theta benzersiz bir müzik deneyimi vadediyor.
Yapay zeka ile gürültü engelleme
Son dönemde kulaklıklarda gördüğümüz yapay zeka destekli gürültü engelleme sistemi ROG Theta üzerinde de mevcut. Bunu oldukça başarılı bir şekilde yapabilen Theta, seslerin neredeyse tamamına yakınını kesmeyi başarıyor. Aynı zamanda Discord ve Team Speak sertifikalı da olan cihaz, özellikle bu yaz aylarında dışarıda takılmak için ideal bir ürün oluyor.
Armoury Create ile bağlantı
Asus’un oyuncu ekipmanlarına özel geliştirilen Armoury Create ile kontrol edilebilen ROG Theta 7.1 modeli ses ve çevresel ses düzeyi, mikrofonun yapay zeka ile gürültü engelleme sistemi gibi tüm kontrollerini buradan yapabilmeniz sağlanmış. USB-C bağlantısı ile geliyor. Üründe Tip-A dönüştürücüsü de mevcut. Bu sayede Tip-C bağlantısı olmayan cihazlarda da sorunsuz kullanım vadediyor. Akıllı telefonlarda da rahat kullanılabilen cihazda 2.1 ve 7.1 arasında fiziksel geçiş yapabileceğiniz bir anahtar da bulunuyor.
Cihazın detaylarını ve mikrofon kalitesini videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…