BİM uygun fiyata Mi Band 2 satacak

BİM, teknolojik ürünleri uygun fiyatla sunmaya devam ediyor. Bu kez de 27 Temmuz’dan itibaren uygun fiyata Mi Band 2 satacak.

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Xiaomi’nin dünya çapında büyük ilgi gören uygun fiyatlı akıllı bilekliği Mi Band 2, 27 Temmuz’dan itibaren birçok BİM mağazasında satışa sunulacak. 95 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan bu akıllı bilekliği uygun fiyatı ve teknik özellikleriyle büyük ilgi toplamayı başardı.

Xiaomi Mi Band 2 teknik özellikler

42 inç OLED Teknolojisine sahip ekran

Bluetooth 4.0

25 Gün kullanım süresi sunan 70 mAh batarya

Değiştirilebilir kordon

IP67 Sertifikası (Suya ve toza dayanıklılık)

Nabız ölçümü, uyku takibi, saat ve aktivite ayarları gibi birçok özellik…

Şu anda internet’te 100 TL civarında satılan bu akıllı bilekliği 27 Temmuz’dan itibaren 95 TL fiyat etiketiyle BİM Mağazalarından satın alabilmek mümkün. İnternet’ten alışveriş yapmayanlar ve kargo süresini beklemek istemeyenler için kaçırılmaz bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.