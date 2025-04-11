Bill Gates, miras konusunda yaptığı son açıklamayla teknoloji dünyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Microsoft kurucusu Bill Gates, mirasını kime bırakacak?

Bill Gates Miras Konusunda Kararını Verdi!

Katıldığı bir podcast programında konuşan Bill Gates, 100 milyar doları aşkın servetinin %1’inden azını çocuklarına bırakacağını söyledi. Bu açıklama sonrası “Bill Gates, miras bırakmayacak mı?” sorusu sosyal medyada trend oldu. Gates’e göre, çocuklarının kendi yollarını çizmesi ve başarıyı kendileri elde etmesi daha değerli. Bu yaklaşımıyla Bill Gates, çocuklarının gölgede kalmasını değil, kendi başarılarıyla anılmasını hedefliyor.

Elbette Bill Gates‘in çocukları servetsiz kalmayacak. Her biri yaklaşık 1 milyar dolar değere sahip olacak şekilde güvence altına alınmış durumda. Ancak Bill Gates, miras sistemini geleneksel kalıpların dışına taşıyarak, hanedan kurmak yerine dünyaya katkı sunmayı seçiyor.

2025 yılı Forbes milyarderler listesine göre, Bill Gates şu an dünyanın en zengin 13. kişisi konumunda. Ancak Bill Gates, servet yarışından çok, insanlığa bırakacağı kalıcı etkilerle ilgileniyor gibi görünüyor.

Gates’in bu kararı, 2000 yılında eski eşi Melinda Gates ile birlikte kurduğu Gates Vakfı’nın vizyonunu daha da öne çıkarıyor. Vakıf, küresel sağlık, eğitim ve yoksullukla mücadele gibi alanlarda büyük katkılar sunuyor. Bill Gates, miras yaklaşımıyla yalnızca ailesini değil, tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.

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