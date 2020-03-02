Bilim adamları, Acfer 086 isimli gök taşında proteine rastladı

Geçtiğimiz günlerde yeryüzüne düşen ve Acfer 086 adı verilen gök taşında dünya dışından geldiği tespit edilen protein moleküllerine rastlandı.

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Acfer 086 adlı gök taşında dünya dışı proteine rastlandı

Bir gök taşında ilk defa, tam anlamıyla bütün formda bulunan proteinlere rastlandı. Bilim adamları bu protein moleküllerinin dünya dışından geldiği konusunda ise tamamen hemfikir. Harvard Üniversitesi, PLEX ve Bruker Scientific’ten araştırmaya dahil olan bilim insanları Acfer 086’dan aldıkları örnekleri incelediler. Arxiv üzerinden paylaştıkları bulgulara göre buldukları protein yapı taşları dünya üzerindeki hiçbir canlı ile uyuşmuyor. Gök taşının tam olarak nereden geldiğini bilmiyoruz ama geldiği yerde canlılar için esansiyel maddelerin bulunabileceğini söyleyebiliriz.

Bildiğimiz üzere proteinler, amino asitlerin birleşiminden oluşan kompleks yapılardır. Daha önce uzaydan gelen bazı örneklerde amino asitlere ve protein sayılamayacak kadar küçük amino asit zincirlerine rastlanmıştı. Fakat kompleks bir protein molekülüne (yani birçok amino asitin belirli bir düzende bir araya gelerek oluşturduğu kompleks yapıya) ilk defa rastlanıyor. Acfer 086 ile ilgili çalışamalar devam etmekle beraber yakın zamanda gök taşında bulunan proteinle ilgili akademik makaleler de yayınlanacaktır. Ortaya atılan bazı hipotezlere göre ise dünyada da ilk yaşam aynı bu şekilde dünya üzerine gelen ve canlı organizma taşıyan bir gök taşı ile oluştu. Tabiki hipotezler, kanıtlanmamış bilgiler olmakla beraber bu gök taşının sırları çözüldükçe dünyamızın geçmişi ile ilgili ve dünya dışı yaşamla ilgili daha çok ipucu edineceğiz.