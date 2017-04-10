Farklı hack haberleri duymaya alıştığımız şu günlerde, oldukça şaşırtıcı bir hack olayı gerçekleşti, Amerika’da acil durum bilgisayar sistemleri hacklendi.

Son zamanlarda zirvedeki konulardan olan güvenlik ve bilgisayar korsancılığı tartışmalarına yeni bir boyut kazandıracak bir olay gerçekleşti. Amerika şehirlerinden Dallas’ta sel felaketleri gibi acil durumları bildirmek üzere kullanılan acil durum sistemleri bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Gece yarısından sonra çalmaya başlayan sirenler 15 ve 90 saniyelik periyotlarla uzunca bir süre çaldı.

Neler olduğunu anlamayan halk, panik içinde ne yapacağını şaşırdı. Durumun erken farkına varan yetkililer halkı hızlıca bilgilendirmeye çalıştı. Yetkililer durumun erken farkına varsa da sistemi kurtaramadılar. Sadece birkaç sireni kapatabilen yetkililer çözümü siren sistemlerini komple kapatmakta buldular.

Hala tam olarak çözümü bulamamış olan yetkililer, güvenlik alt yapılarını güçlendirmek çalışmalara başlandığı bildiriliyor. Bu, her ne kadar basit bir olay gibi görünse de böyle toplumu yakında ilgilendiren olayların sonuçları çok ağır olacaktır. Örneğin yalancı çoban hikayesindeki gibi bu olayda bir süre sonra insanların gerçek uyarıları göz ardı etmesine neden olabilir.

Bakalım önümüzdeki günlerde bu gibi faaliyetler için ne gibi önlemler alınacak.