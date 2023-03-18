Yavaş bir masaüstü, hepsi bir arada PC veya dizüstü bilgisayardan şikayetçiyseniz değerlendirebileceğiniz birçok yöntem var. Bilgisayarınızın her geçen gün yavaşlaması, Windows’un veya programlarınızın başlaması için uzun bir süre beklemeniz zorlayıcı olabilir. Bazen acil tamamlamanız gereken görevler ya da göndermeniz gereken projeler, mailler ve dosyalar bu yavaşlık nedeniyle gecikebilir.

Birçok kişi yavaş bir bilgisayar için yapılabilecek pek bir şey olmadığını ve bilgisayarın eski ve yıpranmış olduğunu düşünür. Ancak bir dizi işlem yaparak yavaş bilgisayarınızı daha hızlı bir bilgisayara dönüştürebilir ya da arızalı parçaları tespit ederek yenileri ile değiştirebilirsiniz. Böylece ek masraflardan kurutulur ve yeni bir bilgisayar almak zorunda kalmazsınız. Gelin bilgisayarınızı nasıl daha hızlı hale getirebilmeniz için derlediğimiz yöntemlere birlikte göz atalım.

Bilgisayar Hızlandırmak için Ne Yapılır?

Zamanla çalışan bellek veya sabit diskle ilgili sorunların ortaya çıkabileceğini bilmek gerekir. Bu da bilgisayarı yavaşlatabilir. Eski bir bilgisayarınız veya dizüstü bilgisayarınız varsa bu ya da başka bir durum söz konusu olabilir.

Ancak bilgisayar hızlandırma yolları da oldukça çeşitlidir ve muhakkak sizin sorununuza çözüm olabilecek bir yöntem vardır. Bilgisayar hızlandırmak için hem yazılımsal hem de donanımsal yöntemler vardır. Bunların başında bellek temizliği, disk birleştirme gelir. Bu tür popüler PC hızlandırma yolları ve çözümlerini deneyerek kendi sorununuzu kısa sürede tespit edebilir ve bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz.

Kullanılmayan veya İstenmeyen Programları Kaldırın

Siz farkına bile varmadan, bilgisayarınız sayısız (istenmeyen) yüklü programın baskısı altında çökebilir. İşin püf noktası, bilgisayarınıza yalnızca gerçekten kullandığınız programları yüklemektir.

Ne kadar çok program yüklerseniz arka planda o kadar çok işlem sisteminizi yavaşlatır. Ayrıca eski programlar da güvenlik açıklarına neden olabilir. Bu nedenle, bilgisayarı hızlandırmak için zaman zaman bilgisayarınızı temizlemeniz gerekir.

Geçici Dosyaları Silin

Yavaş bilgisayarı hızlandırma konusunda en etkili yöntemlerden biri de budur. Bilgisayarınızı düzenli tutmak için Microsoft, Windows’ta yerleşik Disk Temizleme temizleme programını içerir.

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Bu program, işletim sisteminin kendi oluşturduğu dosyaları temizlemenize yardımcı olur. Bunlara çerezler, kullanıcı izleri ve geçici dosyalar dahildir. Bu dosyalar, depolama kapasitenizin önemli bir bölümünü kaplayabilir ve bilgisayarınızı yavaşlatabilir.

Yazılımları ve Sürücüleri Güncelleyin

Güncellemeler, bir bilgisayarın düzgün çalışması, güvenliği ve hızı için çok önemlidir. Bilgisayarınız güncel değilse yavaşlamasına neden olur. Windows Update normalde bilgisayarınızı güncel tutar. Ancak, Windows Update artık düzgün çalışmayabilir. Sorun gidericiyi açarak bu sorunları çözebilir, PC hızlandırma konusunda yazılımsal sorunların çözülmesini sağlayabilirsiniz.

Sürücülerinizi Birleştirin

Parçalanmış sabit sürücüler, bilgisayarınızın çalışma hızını yavaşlatabilir. Parçalanma, dosyaların bölünmesi ve farklı yerlerde saklanması anlamına gelir. Özellikle bilgisayar açılırken gerekli programın bulunması daha uzun sürebilir.

Sabit sürücüyü birleştirdiğinizde dosyalar daha hızlı bulunur ve bilgisayar bu dosyaları daha hızlı okuyarak bilgisayarınızın performansını artırır.

RAM Ekleyin

RAM, geçici bilgileri depolayarak aynı anda birkaç (daha ağır) programı çalıştırmanıza yardımcı olur. Bu bellek dolarsa oyun PC’niz, tabletiniz veya dizüstü bilgisayarınız daha yavaş yanıt verecektir.

Çalışan belleğinizi genişletmek veya değiştirmek elbette bir miktar paraya mal olacaktır, ancak karşılığında elde ettiğiniz performans kazancı, maliyeti telafi etmekten daha fazlasını sağlar.

Sabit Sürücünüzü SSD ile Değiştirin

Sabit sürücünüzü, katı hal sürücüsü (SSD) ile değiştirmek veya desteklemek, bilgisayarınız için yapabileceğiniz en iyi yükseltmelereden biridir. Ne kadar RAM’e sahip olursanız olun ve işlemciniz ne kadar güçlü olursa olsun, Windows veya başka bir programı başlatırken bilgiler önce sistem diskinden okunmalıdır.

Bu nedenle hızlı bir bilgisayar, hızlı bir sistem diskiyle başlar ve SSD tam da bunun için üretilmiştir. SSD’deki veriler, nerede depolandığından bağımsız olarak her zaman hızlı bir şekilde bulunabilir. Bilgisayarı hızlandırmak ve veri güvenliği sağlamak için SSD seçebilirsiniz.

Görsel Efektleri Kaldırın

Fark etmemiş olabilirsiniz, ancak Windows deneyiminizi daha çekici hale getirmek için çeşitli görsel efektler kullanır. Ancak bu görsel efektler, özellikle de yeterli belleğiniz yoksa, bilgisayarınızın hızı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle efektler, kapatarak bilgisayar hızlandırma konusunda bir adım daha atabilirsiniz.

Kasayı Temizleyin

Bilgisayarınız yıllar içinde çok fazla toz ve kir toplar. Bu, bilgisayarınız için kötüdür, çünkü toz, fanların düzgün şekilde soğumasını engeller. Bilgisayarınız çok ısınırsa işlemci ve diğer parçalar düzgün çalışamaz, bu da performansın düşmesine neden olur. Bunun için kasanın içini ve parçalarınız düzenli temizlemeniz gerekir. Yeni ve iyi bir toz filtresi olan kasa da tercih edebilirsiniz.