Bu hafta Apple dışında, Big Tech için acımasız bir kazanç haftası oldu. Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft, üçüncü çeyreğe ve yılın geri kalanına ilişkin yorumların ardından 350 milyar doların üzerinde piyasa değeri kaybetti. Yavaşlayan gelir artışı ve maliyetleri kontrol etme çabaları arasında, teknoloji devleri son on yılda dizginlenemeyen büyümenin ardından kendilerini alışılmadık bir konumda buldular. , Amazon %13 düştü.

Bu hafta üçüncü çeyrek sonuçları, yükselen enflasyon, yükselen faiz oranları ve yaklaşan bir durgunluk zemininde geldi. Apple, gelir ve kâr beklentilerini yendikten sonra trendi destekledi. Cuma günü hisse senedi iki yıldan fazla bir süredir en iyi gününü yaşadı.

Spektrumun diğer ucunda, 2022’de hisse senedi fiyatının çöküşünü gören Meta vardı. Şirket, kazançta yetersiz kalarak iki yıl içinde kullanıcı başına en düşük ortalama gelirini kaydetti. Bundan yola çıkarak dördüncü çeyrekte satışların üçüncü düz dönem için büyük olasılıkla düşeceğini söyledi.

CEO Mark Zuckerberg, şirketin yaptığı kazanç çağrısında, “Şu anda iş dünyasında ve dünyada birçok şey oluyor. Bu nedenle basit bir ‘Tek bir şey yapacağız ve bu tüm sorunları çözecek’ demek zor.” dedi.

Meta hissesi, şirketin 2012’deki halka arzından bu yana en kötü haftasını yaşadı ve son beş gün içinde %24 düştü. Microsoft, şirketin yılsonu dönemi için zayıf rehberlik vermesi ve bulut geliri tahminlerini kaçırmasının ardından çarşamba günü %7,7’lik bir düşüş nedeniyle hafta için %2,6 düştü.

İçindekiler Hisseleri düşen tek şirket Meta değil

Hisseleri düşen tek şirket Meta değil

%13 düşen Amazon’da da işler kasvetliydi. Bulut bilişim birimindeki dramatik yavaşlama ile birlikte kasvetli bir dördüncü çeyrek tahmini, satışların büyük ölçüde suçlusuydu.

Amazon Web Services, önceki dönemde %33’ten %27,5’e yavaş bir genişleme görürken, Google’ın önemli ölçüde daha küçük olan bulut grubu, yaklaşık %36’dan neredeyse %38’e kadar büyümeyi hızlandırdı. Google, önümüzdeki birkaç çeyrekte personel sayısındaki genel büyümeyi dizginlemeyi planlasa da buluta harcama yapmaya devam etmeyi planlıyor.

Alphabet CFO’su Ruth Porat analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, “İşletmelerin ve hükümetlerin hala genel bulutu benimsemenin ilk günlerinde olduğu göz önüne alındığında bu fırsattan heyecan duyuyoruz ve buna göre yatırım yapmaya devam ediyoruz. Karlılığa giden uzun vadeli yola odaklanmaya devam ediyoruz.” dedi.

Ancak, Google sahibi Alphabet’in geri kalanından elde edilen sonuçlar daha az etkileyiciydi. Şirketin temel reklamcılık işi biraz büyüdü ve YouTube’un reklam geliri önceki yıla göre düştü. Dijital reklamcılıkta Google ve Facebook’u yakalayan Amazon için bunun tersi geçerliydi. Amazon’un reklam işinde, gelir artışı %21’den %30’a çıkarak analistlerin tahminlerini aştı.

Şirketin finans şefi Brian Olsavsky, “Reklam verenler etkili reklam arıyor ve reklamlarımız tüketicilerin harcamaya hazır olduğu noktada. Hem tüketicilere hem de satıcılar ve reklamcılar gibi ortaklarımıza yardımcı olacağını düşündüğümüz birçok avantajımız var.” dedi.

Analist Aaron Kessler, sonuçların ardından Amazon hissesi fiyat hedefini 164 dolardan 130 dolara düşürdü. Ancak hisse senedi üzerindeki satın alma derecesine eşdeğerini korudu. Ayrıca şirketin “sağlam reklam büyümesinin” Amazon’un marjını artırmasına yardımcı olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Yatırımcılar teknolojiden uzaklaşmaya devam ettikçe, pazarın daha önce yazılım ve internet büyüklerinin gerisinde kalan diğer bölümlerinde para kazanma fırsatları buluyorlar. Dow Jones Sanayi Ortalaması bu hafta %3 artarak endeks için art arda dördüncü haftalık kazanç elde etti. 2021’den önce Dow, beş yıl boyunca Nasdaq’ın altında performans göstermişti.