Benzin Kıtlığı: Waze, Yakıt Stoklarını Takip Etmek İçin Anlık Bildirimleri Kullanıyor

Trafik uygulaması Waze, Birleşik Krallık’taki pompadaki benzin sıkıntısının ortasında, Birleşik Krallık kullanıcılarından hangi benzin istasyonlarında yakıt bulunduğunu söylemelerini istiyor. Uygulamanın kullanıcıları, “topluluğunuzdan haberdar olmalarına yardımcı olmalarını” isteyen anlık bildirimler alıyor.

Bu veriler daha sonra diğerlerinin hangi istasyonların açık olduğunu görmesi için uygulamanın canlı haritasına ekleniyor. Benzer önlemler, panik satın almayı körüklediği ve soruna katkıda bulunduğu için eleştirildi.

Tampondan tampona trafik

Nextdoor gibi birçok yerel Facebook grubu ve uygulaması, son günlerde hangi benzin istasyonlarında yakıt olduğu konusunda tavsiyeler sunan kişilerden gelen mesajlarla dolup taştı.

Google’ın bir yan kuruluşu olan Waze, yakıt stoklarını gösterme özelliğinin yeni olmadığını, ancak şirketin “kullanıcıları bilgilendirmeyi” kullanımını teşvik etmek için zorlama kararı aldığını söyledi. Waze UK yöneticisi Ru Roberts, “Yakıt tedarikindeki aksama korkusu, benzin istasyonlarında tampondan tampona trafik yarattı” dedi.

“Bazı bölgelerde, sürücüler arabalarını doldurmak için koşarken hızlar 3 km/s’e (1,9 mph) kadar düştü.”

Anlık bildirimler “sürücülerin diğerlerini kalan malzemeleri olan ön avlulara yönlendirmelerini sağlayacak ve zaten tükenenlere gereksiz yolculuklar kazandıracak” dedi.

‘Bal küpü’

Hükümet, ulusal yakıt sıkıntısı olmadığını ve herhangi bir bölgesel sorunun aşırı talepten kaynaklandığını savunuyor. Bu haftanın başlarında, Petrol Perakendecileri Derneği başkanı Brian Madderson şunları söyledi: “Bunun nedenlerinden biri sosyal medya.”

“Bir tanker bir benzin istasyonuna varır varmaz, sosyal medyadaki insanlar bir tankerin geldiğini paylaşıyor ve ardından bal küpüne giden arılar gibi oluyor.”

“Herkes oraya akın ediyor. Birkaç saat içinde yine bitiyor.”

Waze’in uygulaması çoğunlukla canlı trafik verilerini kitle kaynaklı olarak kullanmak için kullanılır. Böylece kullanıcılara ani yol kapanmaları ve trafik sıkışıklıkları hakkında bilgi verebilir. Ancak şirket, şimdi verilerinin, büyük nüfus merkezlerinin hangi bölgelerinin akaryakıt istasyonları çevresinde en kötü trafiğe sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Örneğin:

Çarşamba günü Liverpool’da öğle yemeği saatinde, Hunter Street’teki trafik New Islington Road’daki bir BP benzin istasyonuna yöneldi. Ortalama hız sadece 5mph’di.

Aynı zamanda Londra’da, en kötü trafik sıkışıklıklarından biri, Mayfair’deki Park Lane’de, trafiğin 11,27 km/s’e (7,5 mph) yavaşladığı Esso istasyonuna doğru ilerliyordu.

Dâhili verileri ayrıca bazı bölgelerde -Liverpool, Luton ve Manchester gibi- bazı günlerde, kısmen benzin arayan insanlar nedeniyle kat edilen mesafenin arttığını gösterdi.