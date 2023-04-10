Her zaman yaptığımız gibi Aydoğan’ın liste videoları biter bitmez ben de onun listesinden bana göre en mantıklı telefonu seçtim.

Henüz ülkemizde 2023 yılına ait telefonların tamamı satışa çıkmadığı için bu listeler biraz olsun anlamını yitiriyor ama yine de birçok izleyenin işini göreceğini düşünüyorum.

Aydoğan’ın Nisan 2023 için hazırladığı liste videolarına şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/XzFW6qq_bCM

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/R94Jj17qOTs

7500 – 10.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/eLyg77rEHbo

10.000 TL – 15.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/ShqGk4oZGBU

15.000 TL – 25.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/MLNJAr3amwQ

25.000 TL VE ÜSTÜ TELEFONLAR https://youtu.be/howUoZ5s-LA

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