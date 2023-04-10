Her zaman yaptığımız gibi Aydoğan’ın liste videoları biter bitmez ben de onun listesinden bana göre en mantıklı telefonu seçtim.
Henüz ülkemizde 2023 yılına ait telefonların tamamı satışa çıkmadığı için bu listeler biraz olsun anlamını yitiriyor ama yine de birçok izleyenin işini göreceğini düşünüyorum.
Aydoğan’ın Nisan 2023 için hazırladığı liste videolarına şu adreslerden ulaşabilirsiniz:
5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/XzFW6qq_bCM
5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/R94Jj17qOTs
7500 – 10.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/eLyg77rEHbo
10.000 TL – 15.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/ShqGk4oZGBU
15.000 TL – 25.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/MLNJAr3amwQ
25.000 TL VE ÜSTÜ TELEFONLAR https://youtu.be/howUoZ5s-LA
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