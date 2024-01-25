Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sürecinde beklenen sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. MSB yetkilileri, “Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir” şeklindeki açıklamayla, adaylara beklenen bilgileri sunma hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, adaylara seslenen MSB yetkilileri, “Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet “Askerliğim” uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile adaylara, talepleri doğrultusunda celp dönemi değişikliklerini kolaylıkla gerçekleştirebilme imkanı sağlandı.

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Bedelli askerlik sürecine ilişkin önemli bilgileri içeren duyuruda, adayların teslim olacakları birlikler, son teslim tarihi, kışla bilgileri, açık adres ve diğer detayların bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntülenebileceği vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı, adayların bu bilgileri elde etmeleri için e-Devlet üzerinden sunulan “Askerliğim” uygulamasını ve askerlik şubelerini kullanabileceklerini belirtti.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NHxUgyc5Ao — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024

Ayrıca, MSB yetkilileri, celp dönemi değişikliği yapmak isteyen adayları, kontenjan durumuna göre hareket etmeleri konusunda bilgilendirdi. Bu sayede adaylar, kendilerine uygun bir celp dönemi seçerek askerlik hizmetini daha iyi planlama fırsatına sahip olacaklar. Bedelli askerlik sürecinin adaylar için şeffaf ve kolay anlaşılabilir bir şekilde yönetilmesi amacıyla yapılan bu açıklama, askerlik hizmetini yerine getirecek olan bireylerin bilgiye daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

İçindekiler Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik sevk tarihleri