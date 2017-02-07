BBC’nin Belgeseli Planet Earth II, Snapchat Üzerinden Yayınlanacak

Planet Earth II belki de geçen sene BBC’nin başardığı en büyük işlerden bir tanesiydi ve şimdide Snapchat kullanıcıları için geliyor.

Nefes kesici bir sinematografiye sahip olan Planet Earth II’nin Snapchat’te yayınlanacak olması büyük bir sürpriz oldu. Snap INC. ile BBC arasında yapılan anlaşmaya göre platforma özel olarak değiştirilmiş ve dikey ekranda izlemeye uygun bir belgesel göreceğiz.

Belgesel altı bölüm şeklinde yayınlanacak ve bütün bölümlerde binaural kayıt yapılacak. Çift mikrofon ile yapılacak bu kayıt üç boyutlu olacak ve kullanıcılar kulaklıklarıyla izlediklerinde kendilerini ortamın ortasında gibi hissedecek. Bölümlerin ne kadar uzunlukta olacağı ise henüz bilinmiyor.

Belgesel 18 Şubat tarihinde Amerika ve Kanada’da yayınlanacak. Snapchat’te ise bundan bir gün önce yani 17 Şubat tarihinde izlenebilir olacak. Belgeselin orijinal gösterimini destekleyecek güzel bir reklam düşüncesi olabilir. Belgesel özellikle İngiltere’de 16-34 yaş arasında büyük ilgi uyandırdı. Bu da tam platformun kullanıcı kitlesine karşılık geliyor. Aynı zamanda bu tarz televizyon içeriklerinin mobil platforma da gelebileceğinin ilk büyük örneği olacak.