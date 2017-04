Battlefield 1’in “In The Name of the Tsar” adındaki gelecek ek paketine yönelik resimler paylaşıldı.

Geçtiğimiz ekim ayına satışa sunulan Battlefield 1; son zamanlarda çıkan gelecek temalı askeri oyunlardan sonra oyunculara ilaç gibi gelmiş, bir hayli sevilmişti. Oyun tarihinde daha önce üzerinde çok durulmamış bir dönem olan 1.Dünya Savaşı ile büyük bir risk alarak, bu yükün altından büyük bir başarı ile kalkmışlardı. Getirecekleri eklenti paketleri ile oyunu daha da büyütmek isteyen yapımcılar bir sonraki DLC içeriğine ait birkaç konsept resim paylaştılar. “In the Name of the Tsar” adındaki bu eklenti paketi karlı hava seven oyuncuları bir hayli sevindirecek gözüküyor.

Ekibin açıklamaları sadece bunlarla da sınırlı kalmıyor. Oyunun, mayıs ayında bahar güncellemesi alacağının da müjdesi geçildi. Bu güncelleme ile birlikte her ay gelecek güncellemeler ile oyun, sürekli olarak güncel olarak kalacak. “Bu tempo ile isteklerinizi şimdiye kadar olandan çok daha hızlı yerine getirebileceğiz.” diyerek oyunu güncel tutmaya bir hayli kararlılar anlaşılan. Peki, önümüzdeki bu bahar güncellemesi, oyuna ne gibi yenilikler katacak? “Platoons” adındaki yepyeni içerik, güncellemenin katacağı yenilikler arasında. Henüz bilgi sahibi olamasak da oyun içi arkadaşlar ile birleşmeye dayalı bir sistem olacağını söyleyebiliriz. Bu sistem hakkında yeni bilgiler çok yakında bizlerle olacak. Bunun yanında; sunucu kiralama sistemi, oyun içi silahlarda ve oynanışlarda dengelemeler ve dahası çok yakın bir zamanda oyuncularla olacak. Kısacası ekip, oyunu daha da güzel bir hale getirmek için çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar.

Oyunun bir önceki eklenti paketi “They Shall Not Pass” geçtiğimiz haftalarda çıkmıştı. Fransız ordusunu getiren bu eklenti paketi; birçok yeni silah, harita ve oyun modlarını beraberinde getirmişti. Oyunun gelecek diğer paketleri sırasıyla, “In the Name of the Tsar”, “Turning Tides” ve “Apocalypse” olacak.