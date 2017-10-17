Battlefield 1 Turning Tides’ın Detayları Ortaya Çıktı!

Battlefield 1 Turning Tides’ın Detayları Ortaya Çıktı!

17 Ekim, 2017 Genel, HABER, Oyun, Oyun Konsolu 0 yorumlar

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Dünyaca ünlü savaş simülasyonu-aksiyon oyunu melezi Battlefield 1 Turning Tides hakkındaki detaylar belli oldu.

Battlefield 1 uzun zamandır, dünyanın en çok satan oyunları arasında. Gerek kullanıcılar gerekse eleştirmenler, yapıma tam not vererek oyunu zirveye taşıdı.

Oyunun genişleme paketi Battlefield 1 Turning Tides hakkındaki ayrıntılar ortaya döküldü. Büyük Savaş’ın mücadelelerinde kara, hava ve denizi fethetme olanağınız mevcut. Battlefield 1 Turning Tides’da oyuncular, Çanakkale ve Kuzey Denizi boyunca çeşitli haritalarda savaşa başlayabiliyor. Battlefield 1’in üçüncü genişlemesi, 4 yeni harita, 6 yeni silah, bir Infiltrator Elite Sınıfı, L Sınıfı Destroyer, C Sınıfı Uçak, yeni bir epik Operasyon ve daha fazlasını sunuyor.

Battlefield 1 Turning TidesYeni oyun modu Conquest Assault’da saldırganlar ve savunmacılar savaş başladığında savunan ekip tarafından tamamen kontrol altında bulunan kilit alanlarda mücadele ediyorlar.

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