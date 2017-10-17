Battlefield 1 Turning Tides’ın Detayları Ortaya Çıktı!

Dünyaca ünlü savaş simülasyonu-aksiyon oyunu melezi Battlefield 1 Turning Tides hakkındaki detaylar belli oldu.
Battlefield 1 uzun zamandır, dünyanın en çok satan oyunları arasında. Gerek kullanıcılar gerekse eleştirmenler, yapıma tam not vererek oyunu zirveye taşıdı.
Oyunun genişleme paketi Battlefield 1 Turning Tides hakkındaki ayrıntılar ortaya döküldü. Büyük Savaş’ın mücadelelerinde kara, hava ve denizi fethetme olanağınız mevcut. Battlefield 1 Turning Tides’da oyuncular, Çanakkale ve Kuzey Denizi boyunca çeşitli haritalarda savaşa başlayabiliyor. Battlefield 1’in üçüncü genişlemesi, 4 yeni harita, 6 yeni silah, bir Infiltrator Elite Sınıfı, L Sınıfı Destroyer, C Sınıfı Uçak, yeni bir epik Operasyon ve daha fazlasını sunuyor.
Yeni oyun modu Conquest Assault’da saldırganlar ve savunmacılar savaş başladığında savunan ekip tarafından tamamen kontrol altında bulunan kilit alanlarda mücadele ediyorlar.
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