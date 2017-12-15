Battlefield 1 İçin Seddülbahir ve Alçıtepe Haritalarını Ekleyen Gelibolu DLC’si Yayımlandı!

Geçtiğimiz senenin en iyi oyunlarından Battlefield 1 için merakla beklenen Gelibolu, Çanakkale Savaşı DLC’si Turning Tides yayımlandı.

Battlefiled 1, özellikle Türk oyuncuları açısından Osmanlı Devleti’ni dahil etmesi sebebiyle fazlasıyla ilgi görmüştü. Türkçe arayüz ve askerlerin Türkçe seslendirmeleri, hikaye modunda bir Çanakkale bölümünün olmasının yanı sıra çoklu oyuncu modunda da Osmanlı ile oynayabilmek nedeniyle ilgi gören Battlefield 1’in 3. ek paketi Turning Tides da ülkemizde dikkat çekecek.

Tamamen Çanakkale Savaşı’nı konu alan Turning Tides, söz konusu savaşın kilit noktalarından biri olan Seddülbahir’i ve aynı zamanda Alçıtepe’yi harita olarak eklerken, Savaşta yer alan İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri’ni, aynı zamanda M1917 Siper Karabinası, Maschinenpistole M1912/P.16, Farquhar-Hill, M1917 MG, Carcano M91 Karabina ve Type 38 Arisaka silahlarını da oyuna ekliyor. Yeni elit sınıf olarak Casus sınıfını ekleyen yapımda gizlilik odaklı, ekstra hızlı hareket eden ve topçu isteği yapabilen bir birlik olacak. Aynı zamanda stratejik noktalara mobil doğma noktası da kurabilen casuslar oyundaki dengeleri değiştirebilecek.

Son olarak Yeni L Sınıfı Muhriple bir pilot ve üç nişancı kapasiteli yeni ve çevik C Sınıfı Hava Gemisini de ekleyen DLC paketi, Battlefield 1 Premium Pass sahiplerine ücretsiz iletilirken, dileyenler ekstra ücret karlışığında Turning Tides’ı alabilecek.