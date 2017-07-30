DICE’ın I. Dünya Savaşı evreninde geçen aksiyon yapımı Battlefield 1, halen inanılmaz başarılara imza atıyor.

Yayıncı Electronic Arts bu hafta yaptığı açıklamada, oyunun Haziran sonu itibariyle 21 milyon oyuncuya ulaştığını açıkladı. Sadece bir-iki ay önce yapımın satış rakamları 19 milyon seviyesindeydi.

Rekortmen oyun, daha da genişliyor!

Oyunlar satışları ve ek içerikten elde edilen gelirler sayesinde DICE, Eylül ayında herkesin “Tsar” yani Çar isimli ek paketi satışa sunmaya karar verdi. Beklendiği gibi oyun, 1.Dünya Savaşı’nda Çarlık Rusya’sında hayat bulacak.

Yayıncı EA Games’in sözcüsü “Gamescom’da oyunu tanımlayan savaşlar daha epik biçime dönüştürülecek. Yeni haritalar ve daha derin senaryo da dahil olmak üzere en zengin Battlefield 1 deneyimini, kullanıcılara yaşatmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.