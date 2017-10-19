Bataryası Yanan Apple iPhone 8’in Fotoğrafları Paylaşıldı

Apple’ın iPhone 8 modeli satışa çıktığından beri ortalıkta şarj esnasında ortaya çıkan bazı ekran ve batarya problemleri dolanıyor.

Apple şimdilik bu durum ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Çinli bir kullanıcı bugün paylaştığı fotoğraf ile bu problemin bir söylentiden öteye geçmiş oldu.

Çin merkezli Oriental Daily’nin haberine göre Xiaomin isimli birisi 64GB büyüklüğündeki yeni iPhone 8 telefonunu gece şarjda bıraktı. Xiaomin sabah uyandığında telefonun bataryasının olması gereken yerde büyük bir boşlukla karşılaştı. Xiaomin telefon hala şarja takılıyken bazı çatlama sesleri geldiğini belirtti. Bu problemin iPhone’dan mı yoksa kullanıcısı olan Xiaomin’den mi kaynaklandığı şu anda bilinmemesine rağmen Apple’ın bu denli konularda sessiz kalması, yeni çıkan ve bir çok kullanıcı tarafından satın alınan iPhone 8 hakkında kafalarda soru işaretleri bırakıyor.