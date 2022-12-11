Baseus, Çin’de Baseus Mini Travel Power Strip 1AC’yi piyasaya sürdü. Baseus Mini Travel Power Strip 1AC cihazınızı prizden uzakta şarj etmenizi sağlayan bir anahtarlı uzatma kablosudur. Baseus Mini Travel Power Strip 1AC, şarj aparatını duvar prizinden ayırmak için 1 metrelik bir uzatma kablosu kullanıyor. Böylece şarj cihazını uzaktan AC gücüne ihtiyaç duyan diğer elektrikli cihazlara bağlayabilirsiniz. Bu, prizden uzaktayken güce erişirken rahat olmanızı sağlar. Cihaz ısıya dayanıklı, dayanıklı ve bükülmeyen malzemeden yapılmıştır.

Baseus Mini Travel Power Strip 1AC, maksimum 2.500 W güç çıkışına sahip tek bir çift delikli AC bağlantı noktasına sahip bir anahtarlı uzatma kablosudur. Monitörler, yönlendiriciler, TV’ler, fanlar, buzdolapları ve çeşitli diğer cihazlar için kullanılabilir. Baseus Mini Travel Power Strip 1AC, bir iş gezisinde veya seyahatte kullanım için çok uygundur.

Şirkete göre Baseus Mini Travel Power Strip 1AC, iyi bir güvenlik özelliği olan sıkıca kapalı ve kararlı bir arayüze sahip. Bu, anahtarlı uzatma kablosu kullanımdayken olası aşırı ısınmayı önler. Adaptör içerisinde ayrıca çocuk güvenlik koruma kapısı ve kalınlaştırılmış uzatma kablosu bulunmaktadır ve kabuk malzemesi ısıya dayanıklıdır.

45º açılı fiş, yan jaklarla girişimi önler ve aynı anda kullanıldığında güvenlik garanti edilir. Anahtarlı uzatma kablosu bükülmeye karşı dayanıklıdır ve kolay kablo bağlantısı, farklı senaryoların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Baseus Mini Travel Power Strip 1AC seyahat amaçlı uzatma kablosu Çin’de 29 yuana (4 dolar) satılıyor. Jingdong dahil Çin’deki e-ticaret platformlarından satın alınabilir. Şu anda yeni Baseus uzatma kablosu için küresel kullanılabilirlik bilgisi yok.