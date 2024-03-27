Bulut tabanlı ağ altyapı teknolojilerinin global markası Zyxel Networks, ürün ve çözüm seçiminde kalite ve güven ile birlikte en üst sırada yer alan ‘müşteri memnuniyeti’ alanında önemli bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Turizm, sağlık, perakende, KOBİ ve eğitim gibi farklı sektörlerde birçok markaya wireless, switch, 5G, WiFi6 ve WiFi7 ile siber güvenlik alanlarında çözüm ve hizmetler sunan Zyxel Networks, çalışmalarına ivme kazandırıyor. Bu çabanın arkasında ise ihtiyaçların uzman ekipler tarafından yerinde tespit edilmesi ve soruna uygun çözümler üretme kapasitesi yatıyor. Böylece marka, müşterilerinden tam not alarak bulut tabanlı ağ altyapıları teknoloji kullanımını 2024’te yeni sektörlerin de katılımıyla artırarak sürdürüyor.

İnternet en büyük ihtiyaç konumunda

Günümüzde internete bağlı yapılan tüm iş kolları sorunsuz, kesintisiz, güçlü ve hızlı bir altyapıya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde şirketlerin yüzde 72’si Endüstri 4.0 ile üretim yaptığı için ağ altyapısında yaşanacak sorunlar imalatın durması ya da aksaması ve çok maliyetli olan depo ile lojistik alanlarını aksatarak tedarik zincirinin bozulmasına neden oluyor. Bugün globalde hacmi 5 trilyon doları geçen, Türkiye’de de 1 trilyon TL’yi aşan e-ticaret sektöründe en çok kâr eden markalar, depolarında ürünü en az süre tutan işletmelerden oluşuyor. Türkiye’de 50 milyonu aşan ziyaretçi sayısı ve 50 milyar doların üzerindeki geliriyle turizm sektörü de yine bulut tabanlı ağ altyapı teknolojilerine en çok ihtiyaç duyan iş kolları arasında bulunuyor. Tüm kişisel görüntüleme, rapor ve kayıtların dijital ortamda olduğu, uzaktan muayene ve robotik cerrahinin kullanıldığı sağlık alanı da diğer iş kolları gibi kesintisiz, güçlü ve yüksek kaliteye sahip internete ihtiyaç duyuyor.

Mekânda yapılan tespit çözüm sağlıyor

Bulut tabanlı ağ altyapılarının global markası Zyxel Networks, tüm iş kollarının ihtiyaç duyduğu gereksinimleri yerinde görerek tespit ettiği sorunlara getirdiği kişiselleştirilmiş çözümlerle ön plana çıkıyor. Zyxel Networks’ün uzman ekibinin yerinde gerçekleştirdiği inceleme ve yaptığı testler sonucunda müşterilerin bu alandaki ihtiyaçları tespit edilerek, Nebula başta olmak üzere wireless, switch, WiFi6 ve WiFi7 ile siber güvenlik alanlarındaki çözümler uygulanıyor.

Ağ sorunları büyük bedeller ödetiyor

Zyxel Networks ürünlerini ve çözümlerini kullanmadan önce yaşanılan sorunlardan bir başkasını ise teknik destek ve yedek parça yetersizliği oluşturuyor. Bulut tabanlı ağ altyapılarının gereksinim duyduğu 7/24 uzman teknik destek ve sorunlar oluşmadan önce bakım ile onarım çalışmaları yapılmadığı zamanlarda, markalar üretim, satış, depolama, veri merkezi kayıpları yaşayarak karşılığında milyonlarca dolarlık zararlara uğruyor.

Bizimle çalışanlar ivme kazanıyor



Amaçlarının perakende, sağlık, eğitim, üretim hizmetlerinin ana malzemesi haline gelen yüksek kalitedeki interneti Türkiye’deki tüm işletmelere ve kurumlara sağlamak için bulut tabanlı ağ altyapısını kurmak olduğunu ifade eden Zyxel Networks Türkiye Ülke Müdürü Ömer Faruk Erünsal, “Müşterilerimizin geri dönüşleri bizim için çok önemli ve değerli. Bizimle çalışmadan önce ağ performansı ile ilgili büyük sorunlar yaşayan, bu nedenle iş gücü ve para kaybeden, rekabette geriye düşen markalar Zyxel ile birlikte büyümede kayda değer bir ivme kazandıklarını söylüyorlar. Müşterilerimizin işlerini kendi işimiz gibi sahiplendiğimiz ve titiz bir çalışma yürüttüğümüz için müşterilerimizden bu denli büyük bir beğeni ve memnuniyet alıyoruz” dedi.

Sorunları Avrupa’daki ekiple çözüyoruz

Zyxel Networks’un en çok tavsiye edilen markalardan olduğunu ve böylece birçok marka ile çalışmaya başladıklarını ifade eden Ömer Faruk Erünsal, “Müşterilerimizin memnuniyeti ve tavsiyesi üzerine yeni firmalar ile iş geliştirmeye devam ediyoruz. Uzman ekiplerimiz yerinde inceleme ve test yaparak müşterilerimizin haberdar olduğu ve olmadığı sorunları ortaya koyup, buna uygun çözümler üretiyor. CSO ekibi mottosu olan “Yes, We Care!” sloganı ile bize ulaşan tüm müşterilerimize aynı özen ve profesyonellik ile yaklaşıyoruz. ZYXEL CSO ekibi Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa bölgesindeki birçok ekip ile birlikte koordineli olarak çalışıyor. Bu sayede hızlı çözüm için gereken bilgi akışını sağlıklı bir şekilde işleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Destek portalı erişime açık

Müşterilerin ürünler hakkında bilgi edinmesi konusuna çok önem verdiklerini belirten Erünsal, “Makalelerle ürünlerimizin ve hizmetlerimizin anlatılması bizim için çok değerli. Yapay zekâ teknolojisi ile desteklenen support.zyxel.eu adresi üzerinden ulaşabileceğiniz destek portalımız sayesinde ürünlerimiz hakkında birçok makaleye ulaşabiliyor, sormak istediğiniz sorular olursa aynı portal üzerinden teknik destek mühendislerimize sorular yöneltebiliyorsunuz” dedi.

Online eğitim de veriliyor

Zyxel’in müşteri memnuniyetinin arkasındaki unsurlardan birinin de eğitim olduğunu kaydeden Erünsal, “educationcenter.zyxel.com adresi üzerinden ulaşabileceğiniz eğitim merkezimiz tüm kullanıcılarımızın kullanımına açık bulunuyor. Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına tüm Avrupa ekiplerimizin katıldığı eğitimleri de düzenli olarak organize ediyoruz. Böylece tüm CSO ekiplerimiz ürünlerimiz hakkında en güncel bilgileri müşterilerimize sunmak üzere kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar” dedi.