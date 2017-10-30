Aytemiz Noktalarına Elektrikli Otomobiller İçin Hızlı Şarj Üniteleri Kuruluyor!

Ülkemizde de kullanımı gittikçe artan elektrikli araçlar için Aytemiz, kendi noktalarında hızlı şarj istasyonları kuruyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren akaryakıt firması olan Aytemiz, ülkemizde artan elektrikli araçların şarj sorununu karşılama amacıyla istasyonlarına hızlı şarj üniteleri kuruyor.

Yapılan açıklamada, Aytemiz istasyonlarının otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme ayak uydurmayı amaçladıklarını ve bu nedenle sayıları her geçen gün artan elektrikli araçlar için hızlı şarj üniteleri ile hizmet vermeye başlayacağı bildiriyor.

İlk olarak Bursa’da ünite kurulmaya başlanılacağını belirtilen Aytemiz, bu istasyonlarda kurulacak üniteleriyle hem elektrikli hem de hibrit araçların şarj edilebilmesine imkân sağlanacağı vurguluyor.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Türkiye’de sayıları 2016 yılında 2 bin adede yaklaşan ve 2017 yılında bir önceki yıla oranla satışları yüzde 50 büyüyen elektrikli araçların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu adımı attıklarını belirtirken, Aytemiz olarak dizel, benzin ve LPG satışının yanı sıra elektrikli araçlar için Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ ile iş birliğine gittiklerini ve böylece elektrik enerjisini de alternatif yakıt olarak istasyonlarında satışa sunacaklarını aktardı.

Eke, “Doğan Enerji ile elde ettiğimiz know-how ve rekabet avantajı sayesinde sektörümüzün geleceğine bugünden hazırız. Aytemiz olarak elektrikli araç kullanıcılarından gelecek geri bildirimlerle istasyonlarda yapacağımız yatırımlara yön vereceğiz. Bursa’nın ardından, kısa bir süre içerisinde İstanbul’da, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında gerekli noktalarda daha merkezi istasyonlarımızda hızlı şarj ünitesine yer vereceğiz. Bugün bir istasyon ile başlattığımız bu hizmeti, elektrikli araçların en sık kullanabileceği karayollarını temel alarak, bu güzergâhlardaki Aytemiz istasyonları vasıtası ile uzun vadede belli bir oran çerçevesinde yaymayı hedefliyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Eke, bu istasyonlara uğrayacak elektrikli ve hibrit araçların sadece 25 dakikada neredeyse bataryalarının tamamını doldurabileceğini, aynı anda 2 araca hizmet verebilen cihazlardan günde yaklaşık 75 civarında aracın yararlanabileceğini aktarıyor.