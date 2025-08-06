Günümüzde internetten alışveriş kolaylaşsa da, özellikle ayakkabı gibi numara ve model çeşitliliği fazla olan ürünlerde aradığını bulmak hâlâ zaman alabiliyor. Bu soruna pratik bir çözüm üretmek isteyen Burak Sözmen, Türkiye genelindeki birçok büyük ayakkabı mağazasını tek bir arama çubuğunda birleştiren yeni bir platform geliştirmiş: Ayakapp. İşte Ayakapp uygulaması hakkında merak edilenler.

Ayakapp nedir, ne işe yarar?

Geliştirici Burak Sözmen’in bu projeye başlama motivasyonu, büyük ayak numarasına sahip biri olarak yıllarca yaşadığı zorluklardan kaynaklanıyor. Başlangıçta sadece büyük numaralara hitap eden bir platform olarak yola çıkan proje, zamanla her kullanıcı için faydalı olabilecek bir arama motoruna dönüşmüş.

Ayakapp, Boyner, FLO, SneaksUp, Intersport, Koray Spor, Superstep gibi popüler markaların internet mağazalarında bulunan ayakkabıları tek bir arayüzde topluyor. Kullanıcılar bu platformda renk, marka, numara, model tipi gibi çeşitli filtreleri kullanarak kendilerine en uygun ayakkabıyı kolayca bulabiliyor.

Uygulama, çok sayıda modeli hızlıca tarayarak, mağaza mağaza gezme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Arama motoru oldukça hızlı çalışıyor; örneğin “kırmızı koşu ayakkabısı” gibi bir aramada saniyenin altında sonuç verebiliyor. Beğenilen modeller favorilere eklenebiliyor ve ürünün fiyatı düştüğünde sistem bu değişikliği kullanıcıya haber verebiliyor.

Mobil uygulama gibi, ancak mağazasız

Ayakapp bir mobil uygulama değil, ancak bir PWA (progressive web app) olarak geliştirildiği için telefona ana ekrana eklenebiliyor ve uygulama gibi çalışıyor. Bu da hem daha hafif hem de hızlı bir kullanım sağlıyor. Özellikle uygulama mağazasına gitmeden erişilebilir olması, teknik detaylarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için avantaj.

Şu anda beta sürecinde olan platform, ilerleyen dönemde yapay zekâ destekli öneri sistemleri ve daha fazla mağaza entegrasyonu gibi özelliklerle genişlemeyi hedefliyor. Hedef, Türkiye’deki tüm ayakkabı mağazalarını tek bir platformda toplamak.

Ayakapp’in öne çıkan özellikleri

Hızlı Arama: Marka, numara, renk, stil gibi kriterlerle anında arama.

Marka, numara, renk, stil gibi kriterlerle anında arama. Favoriler: Beğendiğiniz ürünleri kaydedin, fiyat düşerse haberiniz olsun.

Beğendiğiniz ürünleri kaydedin, fiyat düşerse haberiniz olsun. Popülerlik ve İndirim Verileri: En çok tıklanan ve fiyatı en çok düşen modeller öne çıkarılır.

En çok tıklanan ve fiyatı en çok düşen modeller öne çıkarılır. Mobil Kullanım: Ayakapp bir PWA uygulamasıdır; mağaza yüklemeden telefonunuza “ana ekrana ekleyerek” mobil gibi kullanabilirsiniz.

Projenin detaylarını incelemek isteyen okurlarımızı, bu bağlantıya gitmeye davet ediyoruz. Eğer uygulamaya dair internet sitesini ziyaret etmek isterseniz de bu bağlantıdan doğrudan internet sitesine gidebilirsiniz.