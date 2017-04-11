Avustralya’dan Hata 53 Yüzünden Apple Tarihi Bir Dava Açtı

Avusturalya, geçtiğimiz sene Apple’ın başını oldukça ağrıtan Hata 53’ten dolayı teknoloji devine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dava açtı.

Apple’a Hata 53’ten dolayı mağdur olan her bir kişi için 1.1 Milyon Avustralya Doları tutarında tazminat davası açtı. Geçen sene gönderilen bir güncellemeden sonra iPhone modellerinde Touch ID hatası olarak da bilinen Hata 53 ortaya çıkmıştı. Bu hata telefonu kullanılamayacak hale getiriyor ve kullanıcıların eski sürüme geri dönmesini zorluyor. Bir çok iPhone kullanıcısı üçüncü taraflara ücret ödeyerek telefonunu tamir ettirmek zorunda kalmıştı.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) bu durum ile ilgili olarak şirketin ülkede bulunan tüketici yasalarını ihlal ettiğini ve bunun için tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı. Şirket bu hata meydana geldikten sonra kullanıcılardan bir özür dilemiş ve kullanıcıların bu hatayı nasıl geçebileceklerini anlatan detaylı ve açıklayıcı bir makale yayınlamıştı ancak yine de bir çok kullanıcı çoktan mağdur olmuştu. Davacılar kişi başı tam 829.000 Amerikan Doları tazminat istiyor. Apple tarafından ise bu dava ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil.