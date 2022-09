Avustralya’nın en büyük ikinci telekomünikasyon şirketi Optus, bir siber saldırı bildirdi. İhlal, müşterilerin adları ve doğum tarihleri gibi özel bilgileri ifşa etti.

On milyondan fazla abonesi olan şirket, saldırıyı durdurduğunu belirtti. Ancak sürücü ehliyetleri ve pasaport numaraları gibi diğer ayrıntıların ele geçirilmesinden önce olmadığını söylüyor.

Optus, ödeme verilerinin ve hesap şifrelerinin güvenliğinin ihlal edilmediğini belirtti.

(2/3) While we are not aware of customers having suffered any harm, we encourage you to have a heightened awareness across your accounts, including looking out for unusual or fraudulent activity, as well as any notifications which may seem odd or suspicious.

