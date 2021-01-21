Sosyal Medya
Avukatlar için Sosyal Ağ: AVUKAPP!
Yalnızca Avukat ve Stajyer Avukatların dahil olabildiği, Avukapp uygulaması ile avukatların kendi aralarında bir sosyal medya ağı oluşturabilmesi ve aynı zamanda yardımlaşma taleplerinin hayata geçirilebilmesi hedefleniyor.
Azerbaycan kökenli Türk yazılımcılar tarafından yapılan uygulamada fikir Avukat Emre Avşar ile İletişim ve Medya Danışmanı Barış Karaoğlan tarafından geliştirildi ve 2021 yılı itibari ile kullanıma sunuldu.
Uygulamanın içeriğinde neler var ?
Kendilerine özel bir profil oluşturabilen avukatlar, fotoğraflar paylaşabilecek, hastagler yardımıyla paylaşımını bulabilecek ve aynı zamanda yardıma ihtiyaç duyduğu konularda meslektaşları ile mesajlaşabilecekler. Aynı zamanda iş ilanları ya da birlikte çalışabilecekleri meslektaş arayışlarını da yapabilecekleri Avukapp uygulaması, Google Play Store’dan Android işletim sistemini kullanan telefonlar aracılığı ile ve Apple Store’dan IPhone ve IPad’ler için kullanılmaktadır.
Başvuruların Avukat olduğu nasıl tespit ediliyor?
Gelen başvuru talepleri öncelikle bir ekip tarafından kontrol ediliyor ve Baro kayıtları ile uyuşması teyit edildikten sonra başvurular aktif hale getiriliyor. Yani kullanıcıların yaptıkları başvuru taleplerinin hepsi, doğruluğu teyit edildikten sonra sisteme dahil ediliyor. Uygulama içerisinde Avukat ya da Stajyer olmayan kimse yer almıyor. Güvenlik sorununun önüne geçilmesi için şuan tüm başvurular manuel olarak kontrol ediliyor.
Hakim veya Savcılar Uygulamayı Kullanabilir mi?
Avukapp uygulamasının amacı avukatların sosyal bir ağ oluşturması temeline dayandığı için Hakim ve Savcıların tekrardan Avukat unvanı alma durumları söz konusu olursa ve Avukat olarak çalışmaya başlamaları halinde sisteme dahil edilebilirler.
Genel
Apple Wimkin uygulamasını App Store’dan kaldırdı
Apple, Wimkin isimli sosyal medya uygulamasını App Store’dan kaldırdı. Uygulama başkanlık seçimleri protestocuları tarafından yoğun olarak kullanılıyordu.
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ABD’de sular durulmuyor. Başkanlık seçiminde mevcut Başkan Donald Trump’ın kaybetmesinin ardından ülke adeta karışmıştı. Trump destekçisi protestocular, senato binasına kadar girmiş ve geniş çaplı saldırgan eylemler gerçekleştirmişti. Başkan Trump, sosyal medyadan protestoculara destek olmak ve deyim yerindeyse “ateşe körükle gitmekle” suçlanmıştı. Bunun sonucu olarak, aralarında Twitter, Facebook, YouTube ve TikTok’un da bulunduğu pek çok sosyal medya uygulaması, Trump’ın resmi hesaplarını askıya aldı. Trump’ın sosyal medya sürgünü devam ederken, eylemcileri sığınmacı olarak kabul eden sosyal medya platformları sektörden tepki görmeye devam ediyor. Son olarak Apple, Wimkin isimli sosyal medya uygulamasını App Store’dan kaldırdı.
Apple, Wimkin uygulamasını mağazasından kaldırdı
Wimkin, yaklaşık 300.000 kullanıcısı olan, ABD merkezli bir sosyal medya uygulaması. Uygulama özellikle % 100 düşünce özgürlüğü ve sansürsüz sosyal medya sloganıyla öne çıkıyor. Son dönemde sosyal medyadan adeta sürgün edilen Trump destekçilerinin sığınağı olan uygulama, Apple tarafından App Store’dan kaldırıldı. Protestocular yasaları çiğnemek, eylemlerinde şiddet kullanmak ve kamu malına zarar vermekle suçlanıyor. Apple, Wimkin uygulamasını kaldırırken, başkanlık geçişi sırasında tehlikeli içeriğe ve bu içeriğe sığınak olan uygulamalara hoşgörülü olmayacaklarını açıkladı. Şirketin yöneticisi, sadece beş adet moderatörlörleri olduğunu ve Apple’ın daha hoşgörülü davranmasını beklediğini belirtti. Wimkin, App Store ve kaldırılma ihtimali olan Play Store arasındaki görüşmeler devam ediyor.
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Haber
Instagram, beğeni sayılarını gizleme/gösterme özelliğini test ediyor
Sosyal medya şirketi Instagram, insanların paylaştıkları gönderilerdeki beğeni sayılarını gizleyebilme veya gösterebilmesine olanak sağlayacak yeni bir özelliğin testlerine başladı. Yeni özellik sayesinde, eğer paylaşımlarınızdaki beğeni sayıları gizli durumdaysa tekrar açabilecek; açık durumdaysa da istediğiniz zaman gizli hale getirebileceksiniz.
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Hatırlarsanız Instagram, 2019 yılından itibaren platformdaki çoğu kullanıcıdan (bende halâ var) paylaşımlardaki beğeni sayılarını kaldırmıştı. Yapılan değişiklik sonrası, hem kendi paylaşımlarınızdaki hem de başkalarının paylaşımlarındaki beğeni sayılarını göremiyordunuz. Ancak 2021 yılında şirket bu politikasından bir nebze taviz verecek gibi görünüyor. Zira Instagram’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, beğeni sayılarını göstermenin veya gizlemenin artık kullanıcının tercihine bırakılacağını gözler önüne serdi.
Instagram, beğeni sayılarını gizlemeyi veya göstermeyi kullanıcının keyfine bırakacak
Tersine mühendislik yöntemiyle ortaya çıkarılan yeni özelliğe göre, Instagram uygulamasında paylaşımların menüsüne “beğeni sayılarını göster” ve “beğeni sayılarını gizle” olmak üzere iki yeni özellik gelecek. Eğer paylaşımlarınızdaki beğeni sayıları gizlenmiş durumdaysa, beğeni sayılarını “göster” butonuna tıklayarak yeniden herkese açık hale getirebileceksiniz; beğeni sayılarınız herkese açıksa da, “gizle” butonuna tıklayarak istediğiniz vakitte gizli hale getirebileceksiniz.
Aslına bakacak olursanız Instagram, beğeni sayılarını gizlemeye başladığı günden beri neden böyle bir değişiklik yaptığını açıklamamıştı ve bu konudaki sessizliğini hep korumuştu. Fakat kimisine göre Instagram’ın bu kararı alması kullanıcıların birbirlerini beğeni sayılarına göre yargılamalarının ileride yol açacağı kutuplaşma tehlikesinin önüne geçmek istemesinden kaynaklanıyor.
Gerçekten de Instagram, Facebook, Twitter gibi medya uygulamaları hayatımıza girdiklerinden beri insanlar artık birbirlerini beğeni, takipçi ve izlenme sayılarına göre yargılamaya başlar oldu. Özellikle genç kullanıcılar arasında “beğeni” sayısı çok olanın neredeyse küçük dağları ben yarattım psikolojisine bile girdiği görülüyor. Instagram’daki beğeni sayılarının kaldırılması, kullanıcılar arası bu kutuplaşmayı nasıl engelleyecek veya engelleyebilecek mi, orası tartışılabilir. Ancak beğeni sayılarını gizlemek istemeyenlerin sayısının epey fazla olduğunu da unutmamak gerekiyor. İşte son güncelleme, bu kullanıcı kitlesinin gazını alma yönelik olarak yapılacak.
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Genel
WhatsApp Uygulamasında Gizlilik Politikası İle İlgili Durum Paylaştı!
Gizlilik politikasında yaptığı değişiklik ile dikkat çeken WhatsApp, uygulamasında konu ile ilgili durum paylaştı. WhatsApp, gizlilik politikası değişikliğinin herhangi bir ihlal taşımadığını anlatmaya çalıştı.
Piyasanın en çok sevilen ve en çok kullanılan haberleşme uygulaması olan WhatsApp, gizlilik politikası değişikliği ile tüm dünyada tepki gördü. Kişisel verilerin korunması kanununu ihlal ettiği veya edeceği iddia edilen WhatsApp‘a karşı büyük bir tepki oluştu.
Gizlilik politikasındaki güncellemeyi 8 Şubat yürürlüğe sürecek olan WhatsApp, tepkileri azaltabilmek amacıyla bu tarihi 15 Mayıs‘a ertelemişti. Daha sonra bugün yaptığı paylaşım ile gündeme gelen WhatsApp, Twitter‘da gündem olmayı da başardı.
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WhatsApp, Durum’da gizlilik politikası açıklaması yaptı!
WhatsApp, uygulamasında uzun süredir bulunan Durum sekmesinde bir paylaşım yaptı. Gizlilik politikası ile ilgili açıklamalarda bulunan WhatsApp, bu durumun tehlikeli olmadığını ve WhatsApp’ın verilerinizi güvende tutacağını bildirdi.
İlk paylaştığı durumda “Gizliliğinizi korumaya kararlıyız” sloganı ile yaptıkları düzenlemenin zararlı olmadığını belirten şirket, daha sonra üç farklı açıklamada daha bulundu. Sonraki durumunda, kişisel sohbetlerin uçtan uca şifreli olduğunu ve WhatsApp‘ın bunları okuyamadığını ve dinleyemediğini açıklayan şirket gizlilik politikasında herhangi bir ihlal olmadığı mesajını verdi.
WhatsApp‘ın konumunuzu göremeyeceğini ve kişisel verilerinizi üst firması olan Facebook ile paylaşmayacağını dile getiren şirket, yaptığı bu açıklamalar ile Twitter‘da trend oldu. Ancak yaptığı açıklama biraz olsun kullanıcıları rahatlattı. Zaten insanlar da WhatsApp’ı silmemek için bu tarz açıklamalar arıyordu.
WhatsApp bu karar ile birçok kullanıcı kaybetti. Bu durum Bip ve Telegram gibi diğer uygulamalara yaradı diyebiliriz. Kullanıcı sayılarını artıran Bip ve Telegram, şimdilik daha güvenilir bir uygulama gibi gözüküyor. WhatsApp eğer gizlilik ile ilgili güveni kullanıcılara veremezse, bu uygulamalar ilerde daha fazla değer kazanacaktır. Bakalım WhatsApp konu ile ilgili ne tür çalışmalar ve açıklamalar yapacak. Sizce WhatsApp gizlilik politikasındaki değişiklikten vazgeçecek mi?
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