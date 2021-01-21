Avukatlar için Sosyal Ağ: AVUKAPP!

Yalnızca Avukat ve Stajyer Avukatların dahil olabildiği, Avukapp uygulaması ile avukatların kendi aralarında bir sosyal medya ağı oluşturabilmesi ve aynı zamanda yardımlaşma taleplerinin hayata geçirilebilmesi hedefleniyor.

Azerbaycan kökenli Türk yazılımcılar tarafından yapılan uygulamada fikir Avukat Emre Avşar ile İletişim ve Medya Danışmanı Barış Karaoğlan tarafından geliştirildi ve 2021 yılı itibari ile kullanıma sunuldu.

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Uygulamanın içeriğinde neler var ?

Kendilerine özel bir profil oluşturabilen avukatlar, fotoğraflar paylaşabilecek, hastagler yardımıyla paylaşımını bulabilecek ve aynı zamanda yardıma ihtiyaç duyduğu konularda meslektaşları ile mesajlaşabilecekler. Aynı zamanda iş ilanları ya da birlikte çalışabilecekleri meslektaş arayışlarını da yapabilecekleri Avukapp uygulaması, Google Play Store’dan Android işletim sistemini kullanan telefonlar aracılığı ile ve Apple Store’dan IPhone ve IPad’ler için kullanılmaktadır.

Başvuruların Avukat olduğu nasıl tespit ediliyor?

Gelen başvuru talepleri öncelikle bir ekip tarafından kontrol ediliyor ve Baro kayıtları ile uyuşması teyit edildikten sonra başvurular aktif hale getiriliyor. Yani kullanıcıların yaptıkları başvuru taleplerinin hepsi, doğruluğu teyit edildikten sonra sisteme dahil ediliyor. Uygulama içerisinde Avukat ya da Stajyer olmayan kimse yer almıyor. Güvenlik sorununun önüne geçilmesi için şuan tüm başvurular manuel olarak kontrol ediliyor.

Hakim veya Savcılar Uygulamayı Kullanabilir mi?

Avukapp uygulamasının amacı avukatların sosyal bir ağ oluşturması temeline dayandığı için Hakim ve Savcıların tekrardan Avukat unvanı alma durumları söz konusu olursa ve Avukat olarak çalışmaya başlamaları halinde sisteme dahil edilebilirler.