Avengers: Infinity War 24 Saatte 230 Milyon İzlenme İle Rekor Kırdı!

Marvel’in tüm efsanelerini toplayacak olan Avengers: Infinity War, yayınlanan ilk fragmanı ile bir günde 230 milyon’dan fazla izlenme ile rekor kırdı.

Marvel’ın en büyük ekibi diyebileceğimiz Avengers’a Guardians of the Galaxy ekibinin de dahil olması ile Thanos’un Infinity Gauntlet’i toplamasını engelleyeceği muhteşem bir film olması beklenen Avengers: Infinity War, şimdiye kadar Marvel Sinematik Evreni’nde gördüğümüz neredeyse tüm kahramanları ve kötü karakterleri toplayacak. Hal böyle olunca dün yayınlanan fragmanı da merakla izlendi. Bu nedenle 24 saat içerisinde 230 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan video, YouTube tarihinin rekorunu kırdı.

Daha önce IT için geçen sene yayınlanan videoda 197 milyon izlenmeye ulaşılmıştı. Ancak 230 milyon ile geçen Anvengers: Infinity War, 4 Mayıs 2018 tarihinde vizyona girecek.

Filmde Hangi Marvel Karakterleri Olacak?

Black Vidow, Valkyrie, Nebula, Thor, Loki, Scarlet Witch, Spider-Man, Star-Lord, Dr. Strange, Hulk, Gamora, Mantis, Iron Man, Hawkeye, Thanos, Winter Soldier, Captain America, Drax, Groot, Rocket Racoon, Ant-Man, The Collector, Black Panther, Vision, Falcon, War Machine, Wong.