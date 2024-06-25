Geçtiğimiz sonbaharda Q8 ve SQ8’e ufak dokunuşlar yapan Audi, şimdi de en üst seviye Audi RS Q8’i piyasaya sürerek seriyi tamamlıyor. Çarpıcı SUV, diğer RS rozetli arabaları hatırlatan yeni bir Performans versiyonunu da beraberinde getiriyor. RS4, RS5, RS6 ve RS7 Performance gibi güçlü modellerin ardından en güçlüsü olarak geliyor.

Audi RS Q8 neler sunuyor?

Audi RS Q8 Performance, Ingolstadt’tan saf gazlı bir model için güç panosunun tepesine çıkıyor. Muazzam bir 631 hp gücüyle, doğal emişli V-10 motoruyla artık kullanılmayan R8’i bile geride bırakıyor. Audi RS Q8, yükseltilmiş çift turbolu, 4,0 litrelik V-8’den 627 pound-feet tork sağlıyor. Bu, saatte 190 mil azami hıza ulaşmadan önce yalnızca 3,6 saniyede 62 mil/saat hıza koşmak için yeterli güç sunuyor.

Yeni eklenen cazibe, Audi’nin eski RS Q8’in Nürburgring tur süresinden yaklaşık altı saniye daha kısa sürede kurtulmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda yeni Performans versiyonu, Yeşil Cehennem çevresindeki en hızlı seri üretim SUV haline geliyor. Yarış ve geliştirme pilotu Frank Stippler, Nordschleife’deki bir turu 7 dakika 36.69 saniyede tamamlayarak Porsche Cayenne Turbo GT’yi (7:38.92) tahttan indiriyor.

Audi, V-8’in 591 bg’den çok daha düşük bir güce veya en üst performans modelinden 40 daha az beygir gücüne sahip olan normal bir RS Q8’i hala satmaya devam ediyor. Temel modele bağlı kalmak, aynı zamanda 590 lb-ft’de 37 lb-ft tork kaybı anlamına geliyor. Bu, normal Audi RS Q8’in beceriksiz olduğu anlamına gelmiyor çünkü sprint’i yeni versiyona göre saniyenin yalnızca onda ikisi kadar daha yavaş olan 3,8 saniyede gerçekleştiriyor. Azami hız elektronik olarak 155 mph ile sınırlandırılmış, ancak sınırlayıcı 174 mph veya 190 mph’ye kadar gevşetilebiliyor.

Dinamik ikili, geçen yıl Q8 ve SQ8’de gördüğümüz stil değişikliklerini devralıyor ancak farklı bir petek ön ızgarası var. Desen, RS modellerine daha agresif bir görünüm kazandırmak için genişletilmiş hava girişlerine kadar uzanıyor. Arka kısımda Audi’nin en sportif araçlarına uygun olarak oval uçlar yer alıyor. Performans modeli, azaltılmış karşı basınç ve daha derin bir ses ile yeni geliştirilmiş daha hafif bir egzozla donatılıyor. İsteğe bağlı RS spor egzoz sistemi daha da fazla gürültü sağlıyor.

Audi RS Q8, matris LED farlar ve lazer uzun huzmeli farlarla akıllı görünüyor; OLED arka lambalar ise beş adet özelleştirilebilir ışık imzasına sahip. Maceracı hissediyorsanız, Audi etli 295/35 lastiklerle birlikte mat altın 23 inç jantlar sunuyor. Seramik frenler ek ücret karşılığında mevcuttur ve 440 mm ön ve 370 mm arka disklerle birlikte geliyor. Yeni eklenen Ascari Mavisi ve Chili Red’in yanı sıra çarpıcı bir Sakhir Gold boya işi de sunuluyor. Çamurluk işaret fişekleri güzel olurdu ama VW Grubu, üstün performanslı SUV’nin peşindeyseniz daha pahalı olan Lamborghini Urus’u satın almanızı istiyor.

Bu üst düzey Q8 modelleri, petek dikişli delikli spor koltuklarla birlikte geliyor. Audi, direksiyon simidini Alcantara ile kaplıyor ve vites kolu ve diğer alanlar için geri dönüştürülmüş şişelerden elde edilen mikrofiber kullanıyor. Daha fazla konfor için adaptif havalı süspansiyon standarttır ve sürüş yüksekliğini 3,5 inçe kadar ayarlayabiliyor. Elektromekanik aktif yuvarlanma stabilizasyonu ve arka tekerlek yönlendirmesi bile var.

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Audi RS Q8’in Almanya’daki fiyatı 141.900 Euro, Performans modeli ise 155.700 Euro’dan satılıyor. Avrupa’da sipariş defterleri 27 Haziran’da açılıyor.