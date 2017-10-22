Audi Tasarımcısından Muhteşem TIE Fighter Konseptleri!

Star Wars filmlerinin en etkileyici uzay savaşçılarından TIE Fighter’lara bir Audi tasarımcısının eli değerse ne olur? Audi’nin en yetenekli tasarımcılarından Jason Battersby, uzay savaşçıları için muazzam konseptler geliştirdi.

X-Wing ve Tie Fighter arasındaki çarpışmalar daima efsanevi olmuştur. Kurgusal uzay savaşçıcı X-Wing teknik olarak, rakibinden daha üstündür: Dört kanatlı atış sistemi, proton toplarına ve sınırlı da olsa kalkanlara sahiptir. Rakibi ise herhangi bir kalkana sahip değildir; hızı ve çevikliği ile öne çıkar.

Star Wars: A New Hope filminde sadece ama sadece bir Tie Fighter hayatta kaldı: Darth Vader’ın kullandığı özel model. Söz konusu uzay aracı Star Wars evreninin en çevik uzay savaşçısıydı. Jason Battersby, bu gemiden ilham aldığını vurguluyor. Battersby’in tasarımları hayranlık uyandırıcı. Bunlara hep birlikte göz atalım.