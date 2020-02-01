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Dünya Atletizm Komitesi prototip ayakkabıları yasaklıyor
Atletizm müsabakalarında bazı sporculara özel üretilen prototip ayakkabıların “teknolojik doping” etkisiyle, yarıştaki derecelerde kayda değer süre farkları yaratmasından ötürü yarışta kullanılan ayakkabılara kural getirildi.
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Atletizmin yönetim birimi olan Dünya Atletizm Konseyi tarafından duyurulan yeni kural çerçevesinde, yarışmacı sporcuların kullandığı ayakkabılara dair bir kural getirildi. Prototip ayakkabıların kullanılması yasaklandı ve 30 Nisan‘dan itibaren geçerli olacak kurala göre, sporcunun kullanacağı ayakkabının, söz konusu yarışın tarihinden en az 4 ay önce perakende satışına başlanmış bir ayakkabı olması gerekiyor. Ayakkabılar sadece sağlık gerekçeleri veya estetik duruş adına kişiselleştirilebilecek.
“Haksız rekabeti engellemek için” ayakkabı teknolojisi saf dışı bırakılacak
Dünya Atletizm Konseyi başkanı Sebastian Coe “Tüm ayakkabı sektörünü düzenlemek bizim işimiz değil fakat seçkin sporculara özel ayakkabılarla ortaya çıkan haksız rekabeti önlemek bizim işimiz” dedi. The Guardian tarafından yapılan habere göre Nike ZoomX Vaporfly NEXT% ayakkabısının koşuculara, yarış esnasında 1-2 dakika civarı süre avantajı sağlayarak “teknolojik doping” etkisi yarattığını fakat hala onaylı ayakkabılar arasında olduğu belirtiliyor.
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Mercedes-Benz X-Sınıfı üretimi durduruluyor!
Mercedes-Benz tarafından, yaklaşık 3 yıldır üretilen X-Sınıfı kamyonet modellerinin üretimi durdurulacak.
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Mercedes-Benz X-Sınıfı, modern kamyonetler, hatta modern araçlar içinde farklı görünümüyle dikkat çeken araçlardan biri. Alman üreticinin, ticari araç yelpazesine eklemek istediği yeni modeli için, Navara ile yüksek satış miktarlarına ulaşan Nissan ile ortak çalışmıştı.
Şirkete göre, üzerine düşen görevi Avustralya ve Güney Afrika‘da, harika bir şekilde yerine getiren X-Sınıfı kamyonetler, üretimine 2017’de başlandıktan üç seneden beri üretiliyordu fakat geçtiğimiz seneden beri pazar payı kaybetmeye başladı. Ayrıca X-Sınıfı‘nın satışlarına, 2019 yılının ilk aylarında Arjantin‘de de başlandı. Fakat şirket “Her şeyden önce, Latin Amerikalı müşterilerimizin fiyat beklentileri ile buradaki satışlarda kalıcı olmamız zor görünüyor.” şeklinde açıklamada bulundu.
Mercedes-Benz X-Sınıfı’nı biraz hatırlatacak olursak
Mercedes-Benz, Nissan Navara‘nın altyapısını kullanarak, premium araç sınıfına kamyonetleri de sokmayı hedefliyordu. Bu araç, Alman üreticinin tipik ön görünümüne sahip olsa da, arka tasarımda Nissan çizgilerine sahipti. Ayrıca iç dizaynda da Nissan izleri görmek mümkün. Mercedes-Benz havasına sahip kokpitte dikkat çekici şekilde bulunan, Nissan Navara‘nın vites kolu buna bir örnek olarak gösterilebilir.
Geçtiğimiz sene 66 binden fazla Navara satılmasına rağmen, X-Sınıfından sadece 15 bin 300 tane satıldı. Dünyanın en büyük kamyonet pazarları sayılan ABD‘de satışa çıkması için bile biraz daha zamanı var gibi duruyor. Sizce Mercedes-Benz başka bir kamyonetle mi yola devam etmeli?
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Realme Fitness Band görüntülendi!
Realme Fitness Band akıllı bilekliğine ait olduğu belirtilen görüntü ortaya çıktı. Şirketin önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı fitness bilekliği, ilk kez görüntülendi.
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Realme, giyilebilir teknoloji pazarına son derece şık ve iyi kalitede yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Çinli şirket, aylar önce bir fitness bilekliği piyasaya süreceğini duyurmuştu. Son olarak Realme CEO’su Madhav Sheth, net bir tarih vermese de bilekliğin önümüzdeki ay çıkacağını açıklamıştı.
Paylaşılan bilgiye göre Realme’nin fitness bilekliği, Yeni Delhi, Hindistan’daki İspanyol Vize ofisinde görüldü. Realme Hindistan’ın CEO’su Madhav Sheth tarafından giyilen yeni fitness bileklik dikkat çekti. Böylece cihazın tanıtımı gerçekleşmeden kısa süre önce canlı bir şekilde görüntülendi.
Realme Fitness Band, spor bandı daha önce söylenilen benzer sarı bir kayışa ve kavisli bir ekran sahip olduğu görünüyor. Fotoğrafı paylaşılan akıllı bilekliğin ekranı kapalı olarak görünüyor. Bu yüzden bilekliğin renkli bir AMOLED ekranı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Realme Fitness Band rakiplerini zorlayacak
Realme’nin bilekliği fiyat aralığı ve tasarımı açısından, Honor Band serisi veya Mi Band serisi gibi fitness grubu rakip alternatifleri olarak görünüyor. Ayrıca Realme’nin spor bandının tasarımı, Honor Band ve Fitbit Inspire modellerini andırırken, kayış Mi Band serisinin aksine ekranın etrafına sarılmadığını görüyoruz. Bunun yerine, kayış ekran gövdesine tutturulmuş.
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2020 SEAT Leon yeni tasarımı ile görücüye çıktı!
2020 Seat Leon, düzenlenen bir etkinlikle resmi olarak tanıtıldı. Tasarımı tamamen değişen yeni Leon, daha fazla teknoloji ve daha geniş bir iç mekan vaad ediyor.
C segmentinde rekabete katılacak olan otomobilin eli oldukça kuvvetli. Düzenlenen tanıtımda Leon’un hem hatchback hem de station wagon versiyonu tanıtıldı. Düzenlenen özel bir etkinlikle tüm dünyaya tanıtılan dördüncü jenerasyon, tasarım noktasındaki yeni çizgileriyle şimdiden ilgi çekmeyi başardı.
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2020 Seat Leon ölçülerine bakarsak, uzunluğu 4,368 mm, genişliği 1,800 mm, yüksekliği 1,456 mm, aks mesafesi ise 2,686 mm olarak ölçülüyor. Bu da yeni nesil Leon’un selefine kıyasla 86 mm daha uzun ve 50 mm daha fazla aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor. Yükseklik ve genişlik ise güncel modele kıyasla biraz azalmış. Aracın bagaj hacmi ise 380 litre değerinde sabit kalmış.
Oldukça sportif görünen üç kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inç dijital gösterge paneli, ortada ise 8 veya 10 inç boyutlarında tercih edilebilen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Firmanın “Full Link” adını verdiği yazılımı sayesinde Leon’da Android Auto ve Apple CarPlay bağlantıları kullanılabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de yine Leon’un yeni nesilinde yer alıyor.
2020 SEAT Leon teknik özellikleri
Yeni Leon’un motor seçenekleri ise 90 ve 110 beygir güç seçenekleri bulunan 3 silindirli 1.0 TSI ünite, 130 ve 150 beygir güç seçenekleri bulunan 1.5 TSI ünite ve 190 beygir güç sunan 2.0 TSI ünite yer alıyor. 2.0 TSI ünitedeki tek şanzıman seçeneğinin çift kavramalı otomatik şanzıman olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1.0 TSI ve 1.5 TSI ünitelerin güçlü olan seçeneklerinde hafif hibrit (mild hybrid) opsiyonuna da yer verilmiş.
Tüm bunlara ek olarak yeni Leon’da plug-in hibrit bir versiyon da yer alacak. Bu versiyonda da 1.4 TSI benzinli motor, bir elektrik motoru, 13 kWh’lık lityum-iyon batarya ve 6 ileri DSG şanzıman yer alacak. Bu versiyonun 204 beygir güç üreteceği ve sadece elektrikli olarak 60 km kadar bir yol gidebileceği belirtiliyor. Yeni Leon’un Avrupa’da 2020’nin 2.çeyreğinde, satışa sunulacağı da belirtiliyor.