Dünya Atletizm Komitesi prototip ayakkabıları yasaklıyor

Mercedes-Benz tarafından, yaklaşık 3 yıldır üretilen X-Sınıfı kamyonet modellerinin üretimi durdurulacak.

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Mercedes-Benz X-Sınıfı, modern kamyonetler, hatta modern araçlar içinde farklı görünümüyle dikkat çeken araçlardan biri. Alman üreticinin, ticari araç yelpazesine eklemek istediği yeni modeli için, Navara ile yüksek satış miktarlarına ulaşan Nissan ile ortak çalışmıştı.

Şirkete göre, üzerine düşen görevi Avustralya ve Güney Afrika‘da, harika bir şekilde yerine getiren X-Sınıfı kamyonetler, üretimine 2017’de başlandıktan üç seneden beri üretiliyordu fakat geçtiğimiz seneden beri pazar payı kaybetmeye başladı. Ayrıca X-Sınıfı‘nın satışlarına, 2019 yılının ilk aylarında Arjantin‘de de başlandı. Fakat şirket “Her şeyden önce, Latin Amerikalı müşterilerimizin fiyat beklentileri ile buradaki satışlarda kalıcı olmamız zor görünüyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

Mercedes-Benz X-Sınıfı’nı biraz hatırlatacak olursak

Mercedes-Benz, Nissan Navara‘nın altyapısını kullanarak, premium araç sınıfına kamyonetleri de sokmayı hedefliyordu. Bu araç, Alman üreticinin tipik ön görünümüne sahip olsa da, arka tasarımda Nissan çizgilerine sahipti. Ayrıca iç dizaynda da Nissan izleri görmek mümkün. Mercedes-Benz havasına sahip kokpitte dikkat çekici şekilde bulunan, Nissan Navara‘nın vites kolu buna bir örnek olarak gösterilebilir.

Geçtiğimiz sene 66 binden fazla Navara satılmasına rağmen, X-Sınıfından sadece 15 bin 300 tane satıldı. Dünyanın en büyük kamyonet pazarları sayılan ABD‘de satışa çıkması için bile biraz daha zamanı var gibi duruyor. Sizce Mercedes-Benz başka bir kamyonetle mi yola devam etmeli?