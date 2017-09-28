Asus’un Ultrabook’ları Kaby Lake-R İşlemciler ile Yenileniyor!

Tayvanlı teknoloji Asus, yeni Ultrabook modellerini resmen kamuoyuna tanıttı. Yeni nesil ultrabook’lar Intel’in sekizinci nesil işlemcileri ile donatılacaklar.

Asus, büyük pazar payına sahip olduğu dizüstü bilgisayarındaki iddiasını bir adım daha öteye taşımaya hazırlanıyor. Ultra ince ve hafif VivoBook S15 ve ZenBook UX430, sekizinci nesil Kaby Lake Refresh işlemcilerle güçlendirilecek. Her iki cihaz da giriş seviyesi GPU, Nvidia MX150 ile donatılacak.

Yeni Intel işlemciyle donatılmış VivoBook S15 yurt dışında 900 dolar seviyesinde konumlanırken, ZenBook UX430’in fiyatı 1,150 dolar olacak.