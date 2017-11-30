Asus’un İlk 18:9 Ekran Oranı Sunan Telefonu: ZenFone Max Plus

Asus, son yılların en popüler akıllı telefon ekran oranı olan 18:9 oranuna sahip ilk telefonu ZenFone Max Plus (M1) modelini duyurdu.

ZenFone 4 ailesi ile bu yıl ön plana çıkan ve yeni serilerini Türkiye’de geçtiğimiz günlerde satmaya başlayan Asus, yeni modelini de duyurdu. Asus ZenFone Max Plus (M1) model adına sahip olan telefon teknik özellikler olarak ortalama hatta orta-alt seviye arasında bir yere konumlandırılabilecek bir büyük ekranlı telefon olarak dikkat çekiyor.

5.7 inç büyüklüğünde FullHD+ (1080 x 2160 p) ekranı ile gelen ZenFone Max Plus, Mediatek MT6750T ve Mali T860MP2 yonga seti ve grafik işlemcisi, 2 GB ve 3 GB bellek ile 16 GB ve 32 GB depolama alanı sunuyor.

Kamera tarafında akrada 16 MP ve 8 MP çift kamera ile ön tarafta 8 MP bir sensör ile gelen cihaz, 4130 mAh batarya kullanıyor. Çıkış tarihi ve fiyatı belirtilmeyen ZenFone Max, Asus’un 18:9 ekran denemesi gibi görünüyor.