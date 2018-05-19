ASUS ZenFone 5 inceleme (VİDEO)

ASUS ZenFone 5 inceleme videomuzda, geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa çıkan ve kısa bir süre içerisinde tükenen akıllı telefonun tüm özelliklerine yakından bakıyoruz.

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ASUS ZenFone 5 inceleme

Öncelikle daha önce bahsettiğimiz ahize problemiyle alakalı son durumu söyleyecek olursak sadece Vodafone hatlarda, bazı görüşmelerde yaşanan cızırtı sorunu devam ediyor. Eğer telefonu 3G’de kullanırsanız bu problem düzeliyor ancak 4.5G’den mahrum kalıyorsunuz. Yakın zamanda bu problemin çözüleceğini umuyoruz.

Tasarım tarafında gece mavisi ve gümüş olarak iki renk seçeneğine sahip telefon, cam ve metalin birleşimini kullanan bir kasa ile geliyor. Ön tarafın büyük oranı ekran olarak dikkat çekerken, ekranı ayıran bir çentiğimiz yer alıyor. Bu arada telefonda stereo hoparlör var ve neredeyse bu konuda amiral gemilerinden bir farkı yok.

Gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabiliyoruz.

Telefonun en güçlü olduğu nokta kamerası. Arka tarafında 12 MP + 8 MP‘lik çift arka kamera yer alan cihazda, hem çok güzel portre modu fotoğraflar çekebiliyorsunuz hem de geniş açıyı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca arka kamera ile 4K video kaydı yapmak da mümkün. Arka kameranın bir diğer avantajı da F/1.8 diyafram değeri sayesinde gece çekimlerini de başarılı bir şekilde yapıyor olması. Ön tarafta yer alan 8 MP‘lik ön kamera ise yazılımsal olarak Portre modunu destekliyor ve bu da gayet iyi çalışıyor.

Telefonla ilgili beğenmediğimiz iki nokta var. Bunlardan birincisi yüz tanıma özelliğinin çok verimli çalışmaması. Bir ikincisi de 3300 mAh pil kapasitesi olmasına rağmen pil ömrü konusunda çok başarılı olamaması. Kullandığımız süre boyunca yaklaşık 1 günlük pil ömrü deneyimledik.