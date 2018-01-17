Asus ZenFone 3 ve Lenovo P2, 2017 Yılının En Alınabilir Telefonları mı?

Asus ZenFone 3 ve Lenovo P2, 2017 Yılının En Alınabilir Telefonları mı?

17 Ocak, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Ersin bu videosunda yılın ilk yarısında bahsettiği Asus ZenFone 3 ve Lenovo P2 üzerinden 2017 yılının en alınabilir telefonlarını konu alıyor.

Ersin, 2017’nin ilk yarısında Asus ZenFone 3 ve Lenovo P2’yi “yılın en alınabilir” telefonları ilan etmişti. O günden bugüne fikri değişti mi? Bu iki cihaz fiyat – performans anlamında halen güçlü mü? Daha doğrusu alınabilir mi?
HWP, “yılın en iyi telefonlarını” seçerken bu iki cihazı neden göz ardı etti? Ve en önemlisi Ersin için yılın en iyi telefonu hangisi? Cevabı videomuzda.

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