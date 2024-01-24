Beklenen amiral gemisi Asus Zenfone 11 güçlü işlemcisi ve oyun bilgisayarlarını kıskandıracak RAM’i ile geliyor. Teknoloji dünyasında geçen yıl dolaşan söylentilere rağmen, Asus’un Zenfone serisini sonlandırmayacağı ortaya çıktı. Google Play Console, Asus’un yeni amiral gemisi olan Asus Zenfone 11 modelini listelerken, şirketin küçük telefonlara olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Asus Zenfone 11 Google Play Console’da Snapdragon 8 Gen 3 ile Ortaya Çıktı

Zenfone 10’un resmi tanıtımının üzerinden henüz bir yıl geçmişken, Asus cephesinin Zenfone 11 amiral gemisini duyurması bekleniyor. Google Play Console’un listelemesi, cihazın güçlü özelliklerle geleceğini gösteriyor. Asus Zenfone 11, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilecek, bu da kullanıcılara yüksek performans vaat ediyor.

Listeleme, Zenfone 11’in etkileyici bir RAM kapasitesine sahip olacağını iddia ediyor. Cihazın 16GB RAM’e sahip olması, kullanıcıların çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, Zenfone 11’in Android 14 işletim sistemini ilk günden itibaren çalıştıracağı belirtiliyor, bu da kullanıcılara en yeni özelliklerden yararlanma fırsatı sunacak.

Ekran çözünürlüğü konusunda Zenfone 11, selefinin standartlarını koruyacak. 1080×2400 çözünürlüğe sahip ekran, kullanıcılara net ve canlı bir görüntü deneyimi sunacak. Küçük ekran sayesinde cihaz taşınabilirlikten ödün vermeyecek.

Zenfone 11’e dair ortaya çıkan detaylar şu an için sınırlı, ancak gelecekte daha fazla sızıntı ve söylenti bekleniyor. Asus’un bu yeni akıllı telefonuyla ilgili daha fazla ayrıntı ve özelliklerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte, teknoloji severlerin merakı daha da artacak.

Bu süreçte bizler de Asus’un Zenfone 11’i ne zaman resmi olarak tanıtacağı ve piyasaya süreceği konusundaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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