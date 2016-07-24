Asus Zenbook UX303UB, ne çok büyük ne çok küçük, tam kararında ve şık bir dizüstü bilgisayar ve ebadına göre de kuvvetli. Ayrıntılar videomuzda.
Zenbook serisi Asus’un kullanıcıları şımartan tasarım ve malzeme kalitesini yüksek taşınabilirlikle bir araya getirdiği Ultrabook modelleriyle kendisini bize tanıtmıştı. Zenbook serisi, enine boyuna ve hatta performans adına genişleme eğilimi geliştiriyor. Karşımızdaki UX303UB, 2 kilo civarında, tamamen metal gövdeye sahip bir dizüstü bilgisayar.
Performans ve pil ömrü
Intel’in 6. nesil Skylake çekirdekli Core i7-6500U işlemcisini kullanan ürün 8 GB DDR3 bellekle geliyor. Samsung EVO 850, 250 GB depolama alanı sunan SSD ile kullanıcılara sunulan Zenbook UX303UB, 2 GB bellekli bağımsız Nvidia GeForce 940 grafik işlemcisiyle orta seviye oyun deneyimi sunuyor. Pil ömrü ise internet temelli işlerde 7 saate kadar varıyor.
Asus Zenbook UX303UB İncelemesi
Asus Zenbook UX303UB Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i7-6500U
- Grafik işlemcisi: GeForce 940M, 2 GB DDR3
- Bellek: 8 GB 1,6 GHz DDR3
- SSD: 250 GB samsung EVo 850
- Ekran: 1920×1080, IPS LCD
- Bağlantılar: 3xUSB 3.0, HDMI, mini DVI, SD kart, 3,5 mm kombo ses/mikrofon
5 Yorum
Nilsu28 Eylül 2016 at 20:17
Merhabalar. Bende bu cihazdan satın almak istiyorum. Fakat her yerde gold rengi var. Siz nereden almıştınız veya nereden alabileceğim konusunda bir fikriniz var mı?
İbrahim14 Kasım 2016 at 13:29
Merhaba bu bilgisayarın photoshop performansı konusunda bilgi alabilir miyim ?
Berkin14 Kasım 2016 at 15:47
Selamlar,
Bağımsız grafik işlemcisi, 8 GB bellek ve U serisi Core i7 işlemcisiyle yükek çözünürlüklü ve birden çok katmanlı görüntüler üzerinde rahatlıkla çalışabilirsiniz.
Kemal15 Kasım 2017 at 23:13
Merhaba Asus Zenbook UX303UB de grafik kartı varmıdır çizim proğramları graylfik tasarımcısı için yeterlimidir vereceğiniz bilgilere teşekkür ederim
Berkin Bozdoğan21 Kasım 2017 at 10:55
Evet UX303UB modelinde NVIDIA GeForce 940M (2 GB DDR3 VRAM) mevcut.