Asus Zenbook UX303UB, ne çok büyük ne çok küçük, tam kararında ve şık bir dizüstü bilgisayar ve ebadına göre de kuvvetli. Ayrıntılar videomuzda.

Zenbook serisi Asus’un kullanıcıları şımartan tasarım ve malzeme kalitesini yüksek taşınabilirlikle bir araya getirdiği Ultrabook modelleriyle kendisini bize tanıtmıştı. Zenbook serisi, enine boyuna ve hatta performans adına genişleme eğilimi geliştiriyor. Karşımızdaki UX303UB, 2 kilo civarında, tamamen metal gövdeye sahip bir dizüstü bilgisayar.

Performans ve pil ömrü

Intel’in 6. nesil Skylake çekirdekli Core i7-6500U işlemcisini kullanan ürün 8 GB DDR3 bellekle geliyor. Samsung EVO 850, 250 GB depolama alanı sunan SSD ile kullanıcılara sunulan Zenbook UX303UB, 2 GB bellekli bağımsız Nvidia GeForce 940 grafik işlemcisiyle orta seviye oyun deneyimi sunuyor. Pil ömrü ise internet temelli işlerde 7 saate kadar varıyor.

Asus Zenbook UX303UB İncelemesi

Asus Zenbook UX303UB Özellikleri