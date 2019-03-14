Asus’un touchpad bölümüne ikinci ekran eklediği yenilikçi ScreenPad özelliğine sahip dizüstü bilgisayarı Asus ZenBook Pro 15 incelemesi ile karşınızdayız.

Asus ZenBook Pro 15 inceleme | Dokunmatik yüzeyde ikinci ekran!

Gitgide incelen ve küçülen kasalar ile gelen dizüstü bilgisayarlarda özellikle profesyonel kullanıma yönelik olan seriler inanılmaz bir şıklığa ulaştı. Bunun en güzel örneklerinden biri olan ZenBook Pro 15, dokunmatik touchpad bölümü ile gelen ve ScreenPad olarak adlandırılan teknolojiye sahip.

Apple’ın TouchBar denemesinin ardından daha kullanışlı olarak ScreenPad’i üreten Asus, bu bölümde ekran kullanarak hem Office başta olmak üzere birçok Windows uygulamaları hem de birçok konuda işlevsel bir özellik sunuyor.

ScreenPad Müzik Oynatıcı ve Spotify uygulaması ile ScreenPad üzerinden müzik deneyiminizi kolaylaştıran ZenBook Pro 15, Çevrimiçi Video Oynatıcı ile de YouTube’u açtığınızda ses, süre ve altyazı gibi kontroller direkt olarak bu bölgeden yapmanızı sağlıyor. Aynı zamanda NumPad ve hesap makinesi işlevine de sahip olan ScreenPad’i dilerseniz ikinci ekran olarak kullanarak örneğin çalışırken YouTube videosunu bu bölüme alabilirsiniz.

18,9 mm inceliğinde ve 1,88 kg hafifliğe sahip olan Asus ZenBook Pro 15, Intel Core i7 8750H ya da Core i9 8950HK işlemcileri, 15,6 inç FHD ya da 4K ekran seçenekleriyle beraber Nvidia GeForce GTX 1050 ekran kartı donanımı ile birlikte geliyor. Harman Kardon ses deneyimiyle müzik ve sinema konusunda iddialı olan ZenBook Pro 15, dikkatleri üzerine çeken modellerden biri olmayı başarmış.

Sonuç olarak; 15 inçlik ince ekranı, hafif ve şık yapısının yanı sıra iş kullanımları için ideal donanımdaki ZenBook Pro 15, ScreenPad yeniliğiyle beraber bize göre daha başlangıç diyebileceğimiz bir teknolojiyi bizlere sunuyor. İlerleyen dönemlerde fazlasıyla kullanışlı olacağını düşünüyoruz.