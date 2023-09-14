Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği (IDSA) tarafından verilen ve tasarım alanında dünyanın en prestijli ödül programlarından Uluslararası Tasarımda Mükemmellik Ödüllerini (IDEA 2023) kazanan markalar açıklandı. Dünyanın lider bilgisayar üreticilerinden ASUS, Zenbook Pro 14 Duo OLED modeliyle, IDEA 2023 Tüketici Teknolojisi kategorisinde Gümüş ödülle onurlandırıldı. Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Zenbook Pro 14 Duo OLED, tasarım inovasyonu, kullanıcı faydası, müşteri/marka avantajı, sosyal fayda ve estetik alanlarındaki mükemmelliğiyle ASUS’a ödül getirdi.

Kullanıcıların yaşadığı zorlukları ve taleplerini takip ederek, yalnızca işlevselliği aşan çözümler yaratan ASUS, kullanıcı merkezli deneyimler ve günlük yaşama sorunsuz bir şekilde entegre edilen anlamlı yenilikler sunuyor.

ASUS, dünyanın ilk 14,5 inç 2.8K 120Hz OLED dokunmatik paneline sahip, son derece kompakt ve çift ekranlı yeni modeli Zenbook Pro 14 Duo OLED’i geçen yıl kullanıcılarıyla buluşturmuştu. Bilgisayarın en çarpıcı özelliği; çoklu görevler için kullanıcısına alışılmışın dışında, büyük bir görsel çalışma alanı sunan yeni nesil ScreenPad Plus özelliği. 12,7 inç 2,8K 120 Hz ScreenPad Plus, kullanıcısına ekstra araç çubukları ve yardımcı uygulamalar için ikinci bir ekran sunarken, aynı anda ana ekranda da görevlerini yürütebilme imkanı sunuyor.

13. Nesil Intel® Core™ i9-13900H CPU’ya ve NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 dizüstü bilgisayar GPU’suna sahip Zenbook Pro 14 Duo OLED, ScreenPad Plus’ın seçici kullanıcılar için sanal bir kontrol paneli olarak ikiye katlanmasıyla sorunsuz ve verimli çoklu görev deneyimlerini güçlendiriyor. ASUS ayrıca, ikinci ekranın görüş açısını optimize eden tasarımı sayesinde ısı dağılımını artıran orijinal bir Aktif Aerodinamik Sistem Ultra (AAS Ultra) kasa tasarımı ile dikkat çekiyor.

Bu yıl toplam 5 ASUS ürünü, tasarım mükemmelliğine olan güçlü bağlılığını sergileyerek IDEA 2023 finallerine kalmayı başardı. Ultra hafif, ultra kompakt ve sürdürülebilir Zenbook S 13 OLED (UX5304), ultra güçlü Zenbook Pro 16X OLED (UX7602), ultra hafif ve çarpıcı Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) ve etkileyici ProArt Studiobook Pro 16 / 16 / 16 3D OLED (W7604, H7604) finale ismini yazdırdı.