Asus, Hindistan’da iki yeni masaüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Asus ExpertCentre D500SD ve Asus ExpertCentre S500SD. Asus ExpertCentre D500SD kurumsal firmalara yönelikken Asus ExpertCentre S500SD bireysel kullanıma yönelik bir şekilde piyasaya sürüldü.

Her iki modelde oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Bir laptop ile kıyaslamak oldukça yanlış olur, bunu hatırlatmakta büyük fayda var. Asus ExpertCentre D500SD askeri sınıf MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Asus ExpertCentre S500SD modelinde bu sertifika bulunmuyor.

Her iki modelde kaputun altında ASUS 5X Protection III teknolojisine sahip anakartlara sahip. Bu anakartların üzerinde ise 12. nesil Core i5 yonga seti mevcut. Bilgisayarlar 64 GB’a kadar RAM’i destekliyor. Dahili depolama tarafında ise SSD ve HDD yuvasından oluşan ExpertCentre ikili hibrit depolama sistemi mevcut.

Her iki modelde de USB-C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, VGA girişleri bulunuyor. Bunların yanı sıra cihazlarda WiFi-6 ve Bluetooth 5.2 desteği de bulunuyor.

Asus’un iki modeli de Hindistan’da 34.790 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu da 421,16 Amerikan Dolarına tekabül ediyor.