Haymana Ovası gibi monitör: 49 inç ASUS XG49VQ inceleme (VIDEO)

ASUS XG49VQ inceleme videomuzda, 49 inç boyutlu ve aslında iki monitörün birleşiminden oluşan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

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ASUS XG49VQ inceleme

49 inç ekran boyutu sunan ASUS XG49VQ modeli, 32:9 oranlı bir monitör modeli. Ürün 3840 x 1080 çözünürlükle beraber 144 Hz tazeleme hızı, FreeSync 2 teknolojisi ve Display HDR 400 gibi yenilikçi teknolojileriyle oyunculara hitap ediyor.

Monitör aslında iki adet 27 inç monitörün birleştirilmiş hali. Bu sayede hem oyun oynamak isteyenler hem de tek ekranda birden fazla uygulama kullanma ihtiyacı olan iş alanları için birebir. Tazeleme hızı noktasında 60 Hz‘lik geleneksel monitörlere kıyasla 144 Hz tazeleme hızı, oyunlarda yüksek FPS değerlerine ulaştığınızda çok daha akıcı bir görüntü elde edebilmenizi sağlıyor.

Akıcı görüntü demişken oluşabilecek yırtılmalara karşı modelde FreeSync 2 teknolojisinin olması da bir hayli önemli. Görüntü kalitesinde ise DCI-P3 renk gamının %90’ını sunan monitörde HDR 400 sertifikası bulunuyor.