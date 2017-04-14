Zarafet ve mobil performansın farklı bir tanımı olarak karşınızda sizi bekleyen bu ZenBook modeli incecik bir gövdede bir kilonun altındaki bir ağırlıkla sizi karşılıyor. Bu güzide modelin ayrıntıları yazımızda.

Asus’un ZenBook serisinde açtığı bir devri simgeleyen bu model sizlere mobil yaşayan kullanıcıların rüyalarını süsleyecek performans, pil ömrü ve taşınabilirliği bir arada sunuyor. Asus mühendisliğinin önemli ürünlerinden olan UX390UA, 910 gramlık özel bir metalden üretilmiş gövdesinde normal boyda bir dizüstü bilgisayarın performansını sunuyor. Üzerinde bulunan tek USB C yuvası üzerinden şarj olan ve dilerseniz diğer cihazlara bağlanan bu bilgisayar, 512 GB ultra hızlı SSD ve 8 GB bellekle geliyor. Saatlerce devam eden pil ömrü size en iyi mobil performansı sürekli yaşamanızı sağlıyor.

Cihazın teknik özellikleri gelecek olursak işlemci tarafında Intel’in 7. nesil Intel Core i7-7500U cihaza eşlik ederken az önce de belirttiğimiz gibi 8 GB bellek ve 512GB SSD’de cihazda bulunmakta. Son olarak ekranı ise 12 inç, 1920×1080 piksel IPS LCD.

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Asus UX390UA’nın fiyat bilgisine //www.vatanbilgisayar.com/asus-ux390ua-core-i7-7500u-2-7ghz-8gb-ram-512gb-ssd-12-5-w10-notebook-25588.html adresinden ulaşabilir ve arzu ederseniz hemen sipariş verebilirsiniz.