Asus ROG Zephyrus S (GX701) incelemesi | RTX’li laptop!

Asus’un farklı ve özellikle ince tasarımıyla dikkat çeken Asus ROG Zephyrus S modeli GX701 koduyla ve Nvidia GeForce RTX gücüyle yeniden karşımızda.

Asus ROG Zephrus S (GX701) incelemesi | RTX’li laptop!

17 inçlik boyutuyla gelen GX701, Intel Core i7 8750H işlemcisi, NVIDIA ve GeForce RTX 2070 ekran kartı ile geliyor. Güçlü sistemine rağmen 18,7 mm inceliğinde olan Asus ROG Zephyrus S, dünyanın en küçük boyutlu 17 inç dizüstü bilgisayarı konumunda.

Ürünün detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…