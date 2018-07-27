Dünyanın en iyi oyuncu monitörü Türkiye’de!

Asus, dünyanın ilk 4K HDR ve DisplayHDR 1000 sertifikası olan oyuncu monitörü olma özelliğine sahip Asus ROG Swift PG27UQ’yu Türkiye’de tanıttı. ASUS ROG PG27UQ , 27 inç boyuta, 3840×2160 (UHD) çözünürlüğe ve hız aşırtma özelliği ile 144Hz tazeleme oranına sahip. Ayrıca NVIDIA G-SYNC HDR teknolojisiyle de dikkat çeken monitör, şu anda dünyanın en iyi oyuncu monitörü konumuna geldi.

4K UHD (3840×2160) içerikleri 144 Hz tazeleme hızıyla sunan ilk oyuncu monitörü Asus ROG Swift PG27UQ, NVIDIA’nın teknolojisi sayesinde ekranda yırtılma veya bölünme gibi sorunlardan yazılımsal çözümlerde olduğu gibi herhangi bir performans kaybı olmadan arınan monitör, 384 noktadan dinamik olarak kontrol edilen LED arka ışıklarıyla karanlık sahnelerin daha zengin ve doğal görünmesi için yüksek kontrast sunuyor. Her bir modeli özel olarak 3.0’dan az bir ∆E (Delta-E) renk farkı değeri sunacak şekilde kalibre edilen monitör, Quantum Dot teknolojisi ve IPS ekranıyla daha parlak görüntü sunarken DCI-P3 renk aralığı standardının yüzde 97’sini ve AdobeRGB renk aralığının da yüzde 99’unu kapsayarak daha gerçekçi renkler ve geniş görüntüleme açısı sunuyor.

ROG Swift PG27UQ aynı zamanda profesyoneller, içerik üreticileri ve genel kullanıcılar için parlaklık, renk aralığı ve bit derinliği gibi HDR kalitesini belirleyen kriterleri inceleyen DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan ilk oyuncu monitörü olma özelliğine de sahip. Ortam ışığını algılayabilen ROG Swift PG27UQ, parlaklık seviyesini buna göre ayarlayarak oyunculara göz yormayan, uzun süreli oyun keyfi sunuyor. Ek olarak ergonomik tasarımıyla döndürülebilen, yan yatırılabilen ve boyu ayarlanabilen monitör, kullanıcılara yüksek konfor imkânı sağlıyor.

Bu özellikler ile ciddi bir fiyat ile gelmesi beklenen Asus ROG Swift PG27UQ, Ağustos ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.