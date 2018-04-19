Asus’un oyunculara özel alt markası Republic of Gamers (ROG) serisine ait Asus ROG Strix XG35VQ monitörü, 35 inç ultra geniş UWQHD ekranı ve kıvrımlı yapısı ile sizi oyunun içine çekecek!

Asus ROG Strix XG35VQ 35 inç UWQHD Monitör İncelemesi

Oyun dünyasının en önemli markalarından biri olan ROG, Türkiye pazarına Strix XG35VQ monitörünü de dahil etti. 35 inç boyutunda ve 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip UWQHD bir monitör olan ROG STRIX XG35VQ, 100 Hz yenileme hızına ve Adaptive Sync/FreeSync teknolojilerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Sizi oyunun içine çekebilecek şekilde 1800R oranında kıvrımlı bir ekrana sahip olan cihaz, 2500 :1 kontrast oranı sunuyor. 21:9 ekran oranı, 8 ayrı görüntü modu ve oyunlara özel crosshair, zamanlayıcı ve FPS sayacı olmak üzere ayarlamaları bulunan ROG Strix XG35VQ, FreeSync teknolojisini de bünyesinde barındırmasıyla siz oyun oynarken kendini kanıtlamayı başarıyor.

Toplamda 3 adet porta sahip olan bu devasa monitörde 1 adet 1.4 standardını destekleyen HDMI, 1 adet 2.0 destekleyen HDMI ve bir de 1.2 destekleyen DisplayPort yer alıyor. Maksimum 43 W enerji harcayan ve bu nedenle verimli sayılabilecek olan bu cihaz 12.9 kg ağırlığa ve 834.7 x 567.2 x 317.3 mm boyutlara sahip. Ayrıca monitörün altında ve arkasında Asus Aura Sync RGB aydınlatma desteği sunarak oyunculara yönelik olduğunu vurgulayan Asus ROG Strix XG35VQ, oyun performansında tam manasıyla kusursuz bir performans sergiliyor.

Oyun ve film performansında özellikle 100 Hz yenileme hızı sayesinde oldukça akıcı bir sunum verebilen Asus ROG STRIX XG35VQ, Türkiye’de de satılacak olsa da şu an için fiyatı belirlenmemiş. Amazon’da 799 dolar fiyatla sayılan bu canavar, fiyatı oldukça yüksek olsa da yüksek donanıma sahip bir bilgisayarda hakkını vere vere çalışabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu da belirtmeden geçmemeliyiz.

Sonuç olarak üst düzey donanıma sahip bir bilgisayarı olan kullanıcılar arasında kıvrımlı, geniş ekranlı ve performanslı bir monitör arayanların derdine derman olan Asus ROG STRIX XG35VQ, piyasaya gireceği fiyatı göz alanlara karşılığını vermeye hazır.