ASUS ROG Strix X470-F Gaming anakart incelemesi (VİDEO)

ASUS ROG Strix X470-F Gaming inceleme videomuzda, X470 çipseti ve AM4 soket yapısıyla karşımıza çıkan ve oyunculara hitap eden anakartın özelliklerine yakından bakıyoruz.

ASUS ROG Strix X470-F Gaming özellikleri

ATX yapıda olan anakartımız AM4 soket yapısını kullanıyor. Yani bir başka değişle anakartımızı 1. ve 2. nesil Ryzen işlemcilerle beraber 7 jenerasyon A-Serisi/Athlon X4 işlemcileri için kullanabiliyoruz.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Üzerinde RGB aydınlatmaların yer aldığı ve Aura Sync destekli bir ürün olan bu anakart, bu sayede uyumlu donanım bileşenleri ve oyuncu ekipmanlarıyla eşleşerek aydınlatma konusunda tam kontrole sahip olmanızı sağlıyor. Giriş çıkış noktalarında ise ürünün üzerine takılı hâlde gelen bir siyah braket ile birlikte 6 adet USB 3.1 Gen 1 (bunlardan biri Type-C), 2 adet USB 3.1 Gen 2, ses girişleri, PS/2 yuvası, HDMI ve DisplayPort ve son olarak gigabit ethernet portu yer alıyor.

Bellek tarafında 4 adet DDR4 yuva bizleri karşılıyor. Eğer Ryzen 2 işlemcileri tercih edecekseniz 64 GB kapasite ve 3466 MHz frekans hızına ulaşabiliyoruz. Eğer Vega dahili GPU’lu bir Ryzen işlemci tercih edeceksek kapasite yine 64 GB olabiliyor ancak frekans hızını bu sefer 3200 Mhz olarak kullanabiliyoruz. Ayrıca RAMCACHE II teknolojisi sayesinde depolama cihazlarını verimli bir şekilde ara belleğe alarak, favori oyun ve uygulamalarınızı yüksek hızlarda çalıştırabiliyoruz.

GPU noktasında istersek çift yönlü SLI veya üç yönlü Crossfire mümkün. Anakartın üzerinde 2x PCI-E 3.0 x16, 1x PCI-E 2.0 x16 ve 3x PCI-E 2.0 x1 yuvaları yer alıyor. Depolama tarafına baktığımızda ise 2 adet M.2 yuvası bulunuyor ve bunlardan bir tanesi soğutma çözümüne sahip. Ayrıca 6 adet SATA 3.0 yuvası da unutulmamış. Son olarak anakartın üzerinde SupremeFX ses yongaları yer alırken, S1220A kodeki kullanılıyor