Ekran kartı dünyasının TITAN RTX’ten sonra gelmiş geçmiş en iyisi olan ASUS ROG Strix RTX 2080 Ti OC Edition incelemesi ile karşınızdayız.

ASUS ROG Strix RTX 2080 Ti OC Edition incelemesi | Efsanevi ekran kartı!

Nvidia’nın yepyeni Turing mimarisi ile hazırlanan RTX serisi ekran kartları, yenilikçi özellikleri ile dikkat çekiyor. 6 kata kadar daha hızlı performans, gerçek zamanlı ışın izleme ve yapay zeka destekli grafiklendirme ile grafik kartı dünyasına yepyeni soluk getiren Nvidia, RTX 2080 Ti ile bu ailenin tepe modeliyle de fark yaratıyor.

Asus mühendislerinin özel dokunuşlarıyla neredeyse yeniden yaratılan RTX 2080 Ti, OC versiyonu ile de gücüne güç katarak fark yaratacak. Hız aşırtma moduyla 1655 MHz hıza çıkan kart, 7680 x 4320 piksel çözünürlükte görüntü sağlayabiliyor. ROG RTX 2080 Ti OC Edition, MaxContact isimli yenilikçi teknolojileriyle termal aktarımda 2 kat daha fazla temas ederek ve eksen teknolojisine sahip özel IP5X toza dayanıklı fanlarıyla ayrıcalıklı bir kart olmayı başarıyor.

Super Alloy Power II donanımı ile Turing çekirdeklerine güç vermek için üst düzey alaşımlı bobinler, katı polimer kapasitörler ve bir dizi yüksek akımlı güç aşaması içeren Asus ROG Strix RTX 2080 Ti O11G Gaming, 2,7 slot tasarımıyla GTX 10 serisi ürünlerine göre de %50’nin üzerinde soğutma alanı genişliği sunuyor. Ayrıca güçlendirilmiş PCB ile bükülmelere, eğilmelere karşı tam dayanıklılık sağlamayı da başarıyor.

Aura Sync RGB aydınlatması sayesinde de RTX 2080 Ti’ın gücünü dışarı vuran Asus, çift bios desteği sayesinde sessız moda tek bir tuşla geçiş yapabilirsiniz. G-Sync HDR ve 4K desteğiyle bambaşka bir oyun deneyimi sağlayacak olan RTX 2080 Ti, gerçek zamanlı ışın izleme ve gelişmiş gölgelendirmesi ile destekleyen oyunlarda herkesten farklı deneyim elde edebilirsiniz.

Sonuç olarak Asus ROG Strix RTX 2080 Ti O11G Gaming ekran kartı piyasada bulabileceğiniz eşsiz bir kart olarak bizden tam not alıyor.