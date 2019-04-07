Nvidia’nın en uygun fiyatlı RTX deneyimi sunan kartı 2060 için test masamızda Asus ROG Strix RTX 2060 OC Edition bulunuyor.

Asus ROG Strix RTX 2060 OC Edition incelemesi | Uygun fiyata RTX deneyimi!

Nvidia tarafından geçtiğimiz yıl geçilen GeForce RTX 20 serisinin yepyeni ve en küçük üyesi RTX 2060’ın duyurusunun ardından Asus mühendislerinin yaptıkları bazı geliştirmeler ile optimum seviyeye gelen Asus ROG Strix Gaming RTX 2060, 6GB belleği ile 1830 MHz baz, 1860 MHz ise OC frekansı ile ciddi bir performans artışı sağlayabiliyor.

Özellikle RTX 20 serisinin en önemli artısı olan Ray Tracing, yani ışın izleme ve DLSS özelliklerini barındıran en uygun kart olan RTX 2060, aynı zamanda Nvidia G-Sync desteğine de sahip.

Tasarımına baktığımızda yeni nesil RTX kartlardakiler ile ortak bir tasarım ile kaliteli bir PCB, üç fanlı güçlü soğutma ile beraber performans bazında da RTX’in en düşüğü olmasına rağmen son GTX serisinden GTX 1070 Ti ve GTX 1080 arasında bir performans sağlayabiliyor.

Çıkışlarına baktığımızda HDMI 2.0b portundan 2 adet, DisplayPort 1.4’ten yine 2 tane bağlantı olduğunu ve USB-C portunun olmadığını görmekteyiz. i9-9900K ile birlikte test ettiğimiz ürünün ROG Thor güç kaynağı üzerinden tüketimi kontrol ettiğimizde sistem boşta iken 80 Watt, oyun oynarken 250 Watt’ı aşan bir tüketim sergilediğini gördük.

Elbette bir oyuncu ürün olduğu için Aura Sync desteğine de sahip olan Asus ROG Strix Gaming RTX 2060, Full HD ve 1440p oyunculuğu için şu anda en ideal kart konumunda. Eğer yeni bir oyuncu bilgisayarı topluyor ve hedefiniz GTX 1070 almak ise tercihinizi RTX 2060 ile değiştirmenizde fayda görüyoruz.