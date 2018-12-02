Uygun fiyatıyla güçlü sistem toplanabilecek AMD Ryzen serisi için Asus kanadından yeni B450 yongasını kullanan anakartlar piyasada boy göstermeye başladı. Bunlar arasında en yeni ve en güçlü kartlardan biri olan Asus ROG Strix B450-F Gaming ise dolu dolu özellikleri ile dikkat çekiyor.

Asus ROG Strix B450-F Gaming incelemesi | AMD sistemler için biçilmiş kaftan!

İlk bakışta ısı bloğuna eklenmiş Asus Aura Sync destekli RGB LED aydınlatması ile kendini belli ediyor. Asus’un oyuncular için özel olarak geliştirilen ses yongası ile dikkat çekiyor. Bellek frekanslarını 3200MHz ve ötesine taşımanıza imkan tanıyan Asus ROG Strix B450-F Gaming, T-Topolojili devre tasarımıyla DDR4 belleklerin tüm gücünü alabilmenize olanak tanıyor.

Detaylarına baktığımızda iki M.2 yuvası ve 6 adet PCIe bölümüne sahip anakart, 6 adet de SATA portu ile beraber ayrıca özel USB Tip-A yuvasında 10Gbps’ye kadar veri aktarım olanağı elde etmenizi sağlıyor.

Sadece ilk ve ikinci nesil Ryzen işlemcilerin kullanılabildiği kartta CrossFireX ile 3 yollu AMD kart birleştirme sistemi kullanabilirsiniz. Bağlantılarında HDMI 2.0 desteğine çıkan ROG Strix B450-F Gaming, DisplayPort tarafında da 1.2 standardını destekleyerek 4096 x 2160 pikselde 60 Hz görüntü sunabilme kabiliyetine sahip.

LanGuard sistemi entegre edilmiş Intel I211-AT gigabit seviyede LAN bağlantısı sunan kart, bu sayede çevrimiçi oyunlarınızda sorunsuz bir bağlantı sağlamayı başarmış. Ses tarafında ise ROG SupremeFX 8 kanallı S1220A kodeği ile kusursuza yakın bir ses deneyimini de sunabiliyor.

Sonuç olarak; Asus ROG Strix B450-F Gaming, yeni nesil Ryzen sistemlerde performans ve şıklık arayanlar için dizayn edilmiş bir kart olacak. B450 yondasıyla yenilikçi bir kart arayanlar rahatlıkla tercih edebilirler.