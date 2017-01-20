Asus ROG Spatha Oyuncu Faresi İncelemesi

Asus’un oyuncu faresi Republic of Gamers serisinden Spatha, MOBA oyuncuları için kablosuz performans vadediyor.

MMO oyunlarına özel olarak geliştirilen ve ergonomik bir sağ el tasarımına sahip olan üst seviye oyuncu faresi ASUS ROG Spatha, oyuncular için oldukça kolay bir kullanım sağlıyor. Daha dayanıklı olması için magnezyum alaşımlı kasaya sahip olan ROG Spatha’da bulunan 8200 DPI lazer sensörü ve 2000 Hz iletişim hızı iyi bir hassasiyet ve tepki imkanı tanıyor.

Her hareketin takip edilebilmesi için yüksek veri akışlı, düşük gecikmeli bir kablosuz bağlantı kullanan ASUS ROG Spatha’nın pil seviyesi, LED ışık efektleri ile kullanıcıya bildiriliyor. Düşük pil seviyesi kırmızı ışık efekti, orta pil seviyesi turuncu ışık efekti ve yüksek pil seviyesi ise yeşil ışık efektiyle singeleniyor. Kablolu olarak da kullanılabilen farede 20 milyon tıklama ömrüne sahip Omron tuşlar kullanılıyor. ROG Spatha’daki 12 adet programlanabilir tuşun biri 2 kademeli DPI tuşu. Bu tuşla standart hız ve düşük hız olmak üzere iki farklı hassasiyet kademesi arasında geçiş yapabilirsiniz. Standart hız, normal kullanımda uygun bir seçenekken düşük hızı ise oyunlarda daha iyi nişan alabilmek ve daha hassas vuruşlar yapmak için kullanabilirsiniz.

Spatha ve bol tuş

12 adet programlanabilir tuşun 6’sı ise kolay bir kullanım için farenin sol tarafında konuşlandırılmış. Bu 6 adet başparmak tuşu, hassas geri bildirim sağlamak için Alps anahtarlara sahip ve ikonik ROG gözünü anımsatıyor. ROG logosu, kaydırma tekerleği ve başparmak tuşlarında bulunan LED ışıklar üç taraf için ayrı ayrı özelleştirilebilirken ASUS’un ROG Armoury arayüzü üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bu özelleştirme için 6 adet mod mevcut. ROG Armoury arayüzü ve ROG Spatha’da bulunan dahili bellek sayesinde 5 adete kadar kullanıcı profili kaydedilebilirken her profilde farklı ışık efekti, tuş vb. özelleştirmeler kaydediliyor.