Asus ROG RE:DEFINE 2019 ile 6 yeni ürününün Avrupa lansmanını yaptı

Asus’un oyuncularına yönelik markası Republic of Gamers dizüstü bilgisayar ailesi için İstanbul’da düzenlediği ROG RE:DEFINE 2019 ile ROG dizüstü bilgisayar ailesine eklenen altı ürünün Avrupa’ya tanıttı.

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Asus’un Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye’yi kapsayan lansmanı ROG RE:DEFINE 2019 etklinliği kapsamında Nvidia Turing mimarili RTX ekran kartları ve Intel’in 9. nesil işlemcileri ile yenilenen ve güçlenen ROG laptop modelleri tanıtıldı. En dikkat çeken ürünü ROG Mothership olan etkinlikte, ayrıca ROG Zephyrus S, ROG Zephyrus M, ROG Scar III, ROG Hero II ve ROG Strix G modelleri dikkat çekti.

ASUS ROG Mothership (GZ700)

ROG ailesinin en yeni ve en dikkat çekici ürünü olan ROG Mothership, bir dizüstü bilgisayarı AIO bir masaüstü bilgisayara çevirebilen farklı bir yapıya sahip. Kapalı halde klasik bir oyuncu dizüstü bilgisayarı görünümünde olan Mothership, normal kullanımda ise dilerseniz klavye bölümünün ayrırarak AIO bir PC gibi kullanmanıza olanak tanıyor. Daha büyük soğutma sistemi de barındıran cihaz, FHD ve 4K ekran seçeneğine sahip. Hem üst düzey oyuncular hem de profesyonel içerik üreticileri için biçilmiş kaftan olan Asus ROG Mothership ile 4K oyunculuk ve 4K render işlemlerini sorunsuz olarak yapabilirsiniz. Gücünü Intel Core i9 8950HK’dan alan bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 2080 ekran kartı, 64 GB’a kadar DDR4 bellek gibi detaylara sahip.

ASUS ROG Zephyrus S (GX502)

Dünyanın en performanslı ve aynı zamanda en ince dizüstü bilgisayar ailesinden biri olan Zephyrus modellerinden GX502, artık daha güçlü bir yapıda geliyor. 18,9 mm inceliğinde ve 2 kg ağırlığındaki ROG Zephyrus S, ince ve hafif kasasında güçlü Nvidia GeForce RTX 2060 ve RTX 2070 ekran kartı ve Intel Core i7-9750H işlemcisinden gücünü alıyor. 15,6 inç Full HD ekranında Pantone onaylı 240 Hz panel dahi sunabilen yeni nesil Zephyrus, ayrıcalıklı bir ürün olmaya devam edecek.

ASUS ROG Zephyrus M (GU502)

Pantone onaylı 144 Hz ve 250 Hz ekran seçenekleri sunan yenilenmiş Asus ROG Zephyrus M, Nvidia Optimus teknolojisine sahip olarak geliyor. Ekran kartını Turbo Boost ile 90 Watt’da 1435 Mhz hıza kadar çıkararak performans konusunda taviz vermeyen GU502, Intel Core i7-9750H işlemcisi ve RTX 2060’dan gücünü alıyor. Ayrıca yeni nesil GTX 1660 Ti versiyonu da mevcut.

ASUS ROG Strix G (GA502)

Yeni nesil Nvidia GeForce GTX 16 serisi ekran kartlarına sahip olan ROG Strix G, ayrıca RTX serisi kart seçeneğiyle de geliyor. Intel Core i7 9750H işlemcisini barındıran cihaz, 144 Hz’e varan ekran seçenekleri de sunuyor.

ASUS ROG Strix SCAR III / ROG Strix Heo III (G531)

Ortadan ikiye ayrılan farklı bir metalik kasa tasarımına sahip olan ROG Strix SCAR III ve Hero III, ROG Keystone adı verilen özel dosya sistemiyle fark yaratacak. Fiziksel bir anahtar olarak görev yapan ROG Keystone, cihaza takıldığı anda size özel dosyaları kullanıma açarken, aynı zamanda bilgisayarı da sizin ayarladığınız şekilde kişisel konumunuza hazır hale getiriyor. 15 ve 17 inç modellere sahip olan SCAR III, RTX 2060, RTX 2070 ve GTX 1660 Ti ekran kartı modelleriyle geliyor. Ayrıca bu ürün ailesinde de 240 Hz panel seçeneği mevcut.