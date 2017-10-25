ASUS, ROG Gaming Serisinden Yeni Dizüstü Modelleri Duyurdu

ASUS’un oyunculara yönelik geliştirdiği Republic of Gamers serisi oyuncular arasında oldukça popüler ve sevilen ürünler arasında yer alıyor.

ASUS’un ROG serisi genellikle pahalı ve üst sınıf cihazlar olarak biliniyor. Şirket bu seriyi daha fazla oyuncuya ulaştırabilmek için daha uygun fiyatlı modeller de çıkarmaya hazırlanıyor. Bugün, ROG Strix serisinden ROG Strix Scar Edition ve ROG Strix Hero Edition adıyla üç yeni model duyuruldu.

Üç model de birbirlerine yakın özelliklere sahip. Dizüstü bilgisayarlarda Intel’in 7. nesil Core i7-7700HQ işlemcisi bulunuyor. 16 GB RAM’e sahip olan cihazlarda 256 GB NVMe PCIe SSD ile 1 TM FireCuda SSHD depolama alanı bulunuyor. 4 çekirdekli 64Wh’lık lityum-iyon bataryaya sahip olan cihazlarda NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da GTX 1070 ekran kartı seçeneği bulunuyor.

17.3 inç büyüklüğündeki ROG Strix Scar Edition GL703VM-DB74 ve 15 inç büyüklüğündeki ROG Strix Hero Edition GL503VM-DB74 1599$’dan, 15.6 inç büyüklüğündeki ROG Strix Scar Edition GL503VS-DH74 ise 144Hz tazeleme hızı sahip ekran ile 1899$’dan satışa çıkacak.