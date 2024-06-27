ASUS Republic of Gamers (ROG), popüler el oyun konsolu serisi ROG Ally’nin yeni modeli ROG Ally X’i geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen Computex 2024 Fuarı’nda tanıttı. Bu yenilikçi cihaz, oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve oyun tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Bugün ise ROG Ally X Türkiye fiyatı açıklandı. Ülkemizde bu konsol 36.999 TL’den satılacak.

İçindekiler Asus ROG Ally X Özellikleri

Asus ROG Ally X Özellikleri

ROG Ally X, hareket halindeyken bile Windows 11 oyunlarını en yüksek performansta oynayabilmek için tasarlanmış bir cihaz. İçerisinde barındırdığı AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisi sayesinde üstün bir oyun performansı sunuyor. Bunun yanı sıra, cihazın ergonomisi de büyük ölçüde geliştirilmiş durumda. Daha iyi bir tutuş ve kullanım deneyimi sunan yeni kasası, uzun süreli oyun seanslarında bile konfor sağlıyor.

Yeni ROG Ally X, soğutma sistemiyle de dikkat çekiyor. Geliştirilmiş soğutma teknolojisi sayesinde cihaz, yoğun oyun anlarında bile serin kalmayı başarıyor. Ayrıca, bağlantı seçenekleri de genişletilmiş durumda. Kullanıcılar, çeşitli aksesuar ve cihazları kolayca bağlayarak oyun deneyimlerini daha da zenginleştirebiliyorlar.

Depolama kapasitesi ve RAM miktarı da artırılmış olan ROG Ally X, oyunların daha hızlı yüklenmesini ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, pil ömrü de önemli ölçüde uzatılmış. Bu sayede kullanıcılar, şarj sorunu yaşamadan daha uzun süre oyun oynayabiliyorlar.

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ROG Ally X, ASUS’un yeni yazılımı Armoury Crate SE 1.5 ile birlikte geliyor. Bu yazılım, kullanıcıların oyunlarını özelleştirmelerine ve yönetmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, birleşik sistem güncellemeleri sayesinde cihaz sürekli olarak en güncel performans ve güvenlik iyileştirmelerine sahip oluyor.

ROG Ally X, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir heyecanla karşılandı. Cihaz, tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de ön siparişe açıldı ve ASUS E-Store üzerinden 36.999 TL’ye satın alınabiliyor.