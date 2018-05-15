ASUS Republic of Gamers, Maximus Formula serisinin 10. yılını kutladı

Dünya çapında Kazanma Formülünüz kampanyasını takiben pek çok ülkede gerçekleşecek kutlama etkinliğinin ilk ayağı İstanbul’da gerçekleşti. 10 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşen etkinlikte son 10 yılda ROG formülünde yaşanan evrim, Evrimsel Formula sergisinde gösterildi ve oyuncu toplulukları, basın mensupları ve eSpor takımları İstanbul Soho House’ta bir araya geldi.

Maximus Formula evrimi

Evrimsel Formula sergisinde 2008 yılından beri 9 adet farklı model olarak karşımıza çıkan Maximus Formula anakartlara yer verildi:

Maximus Formula İlk Maximus Formula anakart, 2008’de piyasaya çıktı. İlk görünüşünde Formula, sıra dışı Maximus Extreme’in ayak izlerini takip etti. Güçlü ısı blokları, temelinde yatan hız aşırtma özellikleri ve özel ses kartı ile Formula, performansın sınırında olmak isteyen oyuncuları hedefliyordu

Maximus II Formula Bu ikinci sürüm için estetik görünüm iyileştirildi. İlk Formula’nın bakır renkli ısı blokları yerini gri ve siyaha bırakırken, kırmızı tonlar ise kişilik kattı. Ayrıca klasik ROG logosu da ilk defa göründü.

Maximus III Formula 2010’da Formula, üçüncü defa karşımıza çıktı. Kartın ortasına eklenmiş arka aydınlatmalı bir ROG logosu, eski modellerdeki mavi ve beyaz yuvaların yerine kullanılan siyah ve kırmızı renklerle birlikte endüstri için ikonik bir hal alan renk temasına kavuştu. Ses trendleri de değişiyordu. Çevrimiçi oyunlar odaklanmış ses gerektiriyordu, bu yüzden oyuncular çok kanallı hoparlörlerini kulaklıklarla değiştirmeye başladılar. Dahili SupremeFX IV ses kartı, birçok geniş menzilli kulaklığı çalıştırabilecek özel bir amfiye sahipti.

Maximus V Formula Intel’in arka arkaya yonga setleri çıkarmasıyla birlikte üretim aralığı bir IV Formula için çok kısaydı. Ancak yol, 2012’deki dramatik bir geri dönüş için açıktı. Sıvı soğutma giderek popüler bir hal alıyordu ve meraklılar daha temiz görünen kasalar istiyorlardı. Maximus V Formula da sıvı veya hava ile soğutulabilen, hibrit tasarımlı bir VRM ısı bloğuyla donatılmıştı. Ayrıca yuvalardan kazanmak için önceki modellerin özel ses kartı, radikal şekilde yeniden tasarlanmış dahili bir ses çözümüne dönüştü ve yeni performans standartları belirledi.

Maximus VI Formula Altı nesil sonrasında Formula, birçok alanda seviyeyi yükseltti. ROG zırhı, kasaların gösteri standartlarına yükselmesini sağlarken, kartın arkası da çelik bir arka plaka ile yapısal olarak güçlendirildi. CrossChill hibrit soğutma ise en yeni sıvı soğutma sistemleri için G1/4” girişleri benimsedi. Dahili ses ise özel bir DAC ve daha güçlü bir kulaklık amfisiyle birlikte HiFi kulaklıklara kristal netliğinde ses sunmak için büyük bir adım atmış oldu.

Maximus VII Formula Yedinci numara, daha iyi hale getirilme işlemine devam etti. CrossChill hibrit VRM ısı bloğu, ısı aktarımını iyileştirmek için bakır bir sıvı kanalıyla yenilendi. Yuvalar ve girişler basit ve etkili görünüş değişikliklerine sahipken, önceki modellerin beyaz kapakçıkları yerini uygun renkli olanlara bıraktı.

Maximus VIII Formula RGB aydınlatma ve monokrom tema Maximus VIII Formula’da ön plana çıkarken, meraklıların sistemlerini istedikleri renkle sunmaları sağlandı. İlk defa EK’daki sıvı soğutma uzmanlarıyla çalışarak, Formula’nın hibrit sıvı bloğunun daha iyi performans sağlamasını mümkün kıldık.

Maximus IX Formula Bu dokuzuncu sürüm, detaya önem veriyordu. Dahili giriş çıkış kalkanında öncülük yaparak, DIY’ciler için kolaylık ve tüm kasalara yerleştirilebilmeyi mümkün kıldık. Bir önceki modelden farklı olarak Maximus IX Formula, dahili güç tuşları ve PCIe yuva kapakları için ekstra RGB aydınlatma bölgelerine sahipti ve bu da estetiğe farklı bir hava katıyordu.

Maximus X Formula On yıllık bir iyileştirme, bizi Maximus X Formula’ya getiriyor. Gösteri kasaları için hazırlanan ve özenli bir şekilde en iyi performansı sunması için iyileştirilen bu son sürüm, işlev ve yapı arasındaki mükemmel dengeyi sunuyor.

Katılımcı Sistemleri

Evrimsel Formula sergisine ek olarak Türkiye’nin önde gelen bilgisayar mağazalarının, Maximus X Formula’yı ön plana çıkararak hazırlamış olduğu 6 adet farklı sistem de, katılımcıların beğenisine sunuldu. Hazırlamış oldukları sistemle katılan mağazalar arasında İtopya, Sinerji Bilgisayar, Phoenix Oyun Bilgisayarları, QP Bilişim, incehesap.com ve Inventus yer aldı.